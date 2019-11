La possibile rinuncia di Trump ai dazi sulle auto fa volare i titoli delle case europee

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 4 novembre 2019) Milano. Pioggia di acquisti oggi sui produttori d'europei. Volano le azioni dei "promessi sposi" Fca e Psa, rispettivamenteBorse di Milano e Parigi, ma anche di Volkswagen, Bmw, Renault, Daimler e dell'intero comparto dell'motive dopo l'apertura di Donaldsui. Ieri il segr

MENDEVS98s : @eleoEC Pensavo di aver finito (almeno per ora) visto tutto lo sbatti per la rinuncia e la nuova immatricolazione,… - ritagiuliani : RT @welikeduel: 'Una cosa straordinaria del jazz è che nessuno rinuncia al proprio ego, ma non lo impone agli altri. Una democrazia perfett… - lyonbox : RT @Sav_Iacobucci: 'Una cosa straordinaria del jazz è che nessuno rinuncia al proprio ego, ma non lo impone agli altri. Una democrazia perf… -