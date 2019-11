La plastic tax rimane | si va verso modifica | ma la tassa sugli imballaggi viene confermata

Manovra - Gualtieri vs Renzi "stop critiche"/ plastic tax - Bonaccini "tavolo con Mef" : Manovra, il ministro Gualtieri contro Renzi 'basta critiche nel Governo sulla legge". Di Maio difende la Plastic tax, ma Bonaccini 'tavolo con Mef'

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Novembre : Tutte le balle sulla plastic tax. “Aziende in ginocchio” : “La plastic tax uccide le aziende”. Ecco perché son Tutte balle Impatto minimo sui consumi e spinta all’economia circolare, come da tempo fanno in mezza Europa e come imporrà l’Ue di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nuovi gretini. “plastica, quella tassa no” (Repubblica, 3.11). Poi tutti a comprare i libri di Greta Thunberg e di Carola Rackete, editi da Repubblica, per l’ambiente e contro la plastica. Nobili ...

Di Maio sulla plastic tax : un dibattito surreale : sulla plastic tax "e' nato un dibattito surreale", "abbiamo sentito e visto partiti politici che per anni ci hanno detto: rispettiamo l'ambiente

Gualtieri : «La plastic tax si può modulare bene» E Renzi : «Fiumi di polemiche» Pro alla tassa|E contro : Il richiamo del ministro: «L’opposizione non ha argomenti e sarebbe bene che la maggioranza si concentrasse a difendere questa legge di bilancio»

Manovra - Gualtieri : «Taglio cuneo è pilastro - plastic tax si modulare meglio». Di Maio : dibattito surreale : Continua il dibattito sulla plastic tax: il ministro Gualtieri apre alla rimodulazione. «Dobbiamo ridurre l'utilizzo della plastica mono uso, non posiamo prima applaudire i giovani in...

Roberto Gualtieri al Tg3 : "La plastic tax si può rimodulare" : “Dobbiamo ridurre l’utilizzo della plastica mono uso, non posiamo prima applaudire i giovani in piazza per l’ambiento e poi non agire. Una misura che disincentiva la plastica mono uso è giusta, poi occorre rimodularla bene e sono pronto a discutere con gli operatori del settore”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in un ’intervista al Tg3.″È sorprendente che si approvi ...

Manovra - Bonaccini : plastic tax? Cambierà : 19.19 Sulla plastic tax (prevista in Manovra) "ho fiducia che maggioranza e governo modificheranno il provvedimento". Così il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, a "Mezz'ora in più", facendo intendere di aver avuto rassicurazioni. "La bilancia propende per la scelta di modificare quel provvedimento, andando incontro alle richieste che vengono dai territori", spiega.

Di Maio : «plastic tax - dibattito surreale. No ai negozi aperti 7 giorni su 7» : «Vedo che è nato un dibattito surreale sulla plastic tax, quindi vorrei mettere le cose in chiaro. Qui abbiamo sentito partiti che per anni ci hanno detto: rispettiamo l'ambiente,...

Manovra : Bonaccini - ‘sentito Gualtieri - necessario rimodulare plastic tax’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Qui in questa terra facciamo il 62-63% del fatturato italiano. Abbiamo bisogno della riconversione ecologica, assolutamente sì, Lega e destra non hanno saputo dire nulla, la sinistra in ritardo e deve recuperare. Da mesi stiamo discutendo e confrontandoci sul territorio” per “inserire misure plastic free” ma senza balzelli. Ho sentito Gualtieri questa mattina, le do una notizia: tra ...

Stefano Bonaccini : "Tavolo con Gualtieri per modificare la plastic tax" : “Il 63% dell’intero fatturato italiano della produzione di plastica è in Emilia Romagna. In Regione stiamo discutendo per una delibera che introdurrà provvedimenti plastic free tra i più avanzati del paese. Ho sentito il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, tra pochi giorni sarà convocato un tavolo sulla plastica, e a breve verrà in Emilia Romagna. Ho chiesto di modificare la ...