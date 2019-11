La nuova Offerta Tech di Esselunga propone un ottimo smartphone a 299 euro

Abbonamento PS Plus da 12 mesi a un prezzo mai visto : la nuova Offerta di PS4 : L'Abbonamento PS Plus da 12 mesi è senza ombra di dubbio la soluzione più comoda e conveniente per tutti quei giocatori che vorrebbero sfruttare al meglio tutte le funzionalità e le feature della console di ultima generazione a marchio Sony, PlayStation 4. Abbonandosi per un anno, gli utenti della piattaforma giapponese possono infatti rilassarsi e non pensare all'ansia del rinnovo incombente, andando non solo a godersi la modalità multiplayer ...

Offerta Alitalia - nuova proroga : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha autorizzato un'ulteriore proroga per la presentazione dell'Offerta vincolante Alitalia

Presto potrebbe arrivare una nuova Offerta a meno di 5 euro da Rabona Mobile : Con un messaggio pubblicato su Facebook, il team di Rabona Mobile ha reso noto che sta valutando il lancio di una nuova offerta chiamata TACKLE L'articolo Presto potrebbe arrivare una nuova offerta a meno di 5 euro da Rabona Mobile proviene da TuttoAndroid.

Netflix e Sky. Ecco a chi conviene la nuova offerta : Si tratta di un bundle che fa risparmiare da subito, ma solo alcuni abbonati che hanno già l'ultimo decoder Q e il pacchetto "famiglia"

La nuova Offerta di Boris Johnson su Brexit : Sarà presentata oggi all'Unione Europea, ma ci sono già diverse anticipazioni sul punto più controverso della trattativa: il meccanismo del "backstop"

In arrivo PosteMobile Casa Internet - la nuova Offerta di rete fissa con modem 4G+ : PosteMobile Casa Internet sarà la prossima offerta dedicata alla rete fissa dell'operatore virtuale: due le SIM incluse, una per le chiamate da fisso e una per il modem 4G+ con Internet illimitato. L'articolo In arrivo PosteMobile Casa Internet, la nuova offerta di rete fissa con modem 4G+ proviene da TuttoAndroid.

Alitalia - proroga per l’offerta è dietro l’angolo : richiesti altri 6 mesi di cassa integrazione. Fs e Atlantia maggiori azionisti della nuova società : Per il salvataggio Alitalia si va ai tempi supplementari. Le Ferrovie si preparano a sforare la scadenza del 15 settembre, fissata per la presentazione dell’offerta definitiva per la nuova compagnia aerea. Si va quindi verso la sesta proroga che farà probabilmente slittare l’operazione ancora di un mese e mezzo (31 ottobre). Intanto però il ministero dello Sviluppo economico dovrà varare i nuovi ammortizzatori sociali che allungano ...