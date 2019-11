La mamma di Zaniolo | “Grazie ai tifosi napoletani per la loro sportività”

Gol Zaniolo - mamma mia che fuoriclasse : Roma in vantaggio contro il Napoli [VIDEO] : GOL Zaniolo – Si sta giocando il primo match valido per la 10^ giornata del campionato in Serie A, in campo Roma e Napoli in un match d’alta quota ed in grado di portare indicazioni per il proseguo del torneo. Inizio super per la squadra di Fonseca che gioca con grande intensità e qualità, gli uomini di Ancelotti invece in difficoltà. Il match si sblocca al 19′. Il marcatore? Zaniolo. Momento magico per il talento della ...

La mamma di Zaniolo risponde a Capello : Francesca Costa zittisce l’ex allenatore : La mamma di Zaniolo non ci sta: la dura replica di Francesca Coste e Fabio Capello Scintille tra Fabio Capello e la mamma di Zaniolo: l’ex allenatore ha voluto dare un consiglio al giovane giocatore dell’Inter Esposito, che ha coinvolto anche il calciatore della Roma. “Esposito, non prendere la strada di Zaniolo“, ha affermato dagli studi Sky. Questa mattina non si è fatta attendere la risposta di Francesca Costa ...

“La mamma dei laziali è una p…” - Zaniolo commenta e mette like al video : i tifosi biancocelesti furiosi : Una sorta di ‘vendetta personale’, seppur sbagliata. Chiamiamolo così il gesto di Nicolò Zaniolo che ha scatenato l’ira dei tifosi della Lazio. Il giovane centrocampista della Roma, infatti, ha commentato con “Grandiii”, mettendo poi like, ad un video postato su Instagram dai tifosi romanisti che intonano il coro “La mamma dei laziali è una p…” durante il match di Europa League in casa del ...

Zaniolo - la curva della Lazio insulta la mamma. Lei posta i cori : «Che carini…» : I tifosi della Lazio hanno ormai preso di mira Nicolò Zaniolo, gioiellino dei rivali della Roma, ma soprattutto sua mamma Francesca Costa: anche ieri sera durante la sfida all’Olimpico tra i biancocelesti e il Parma, la mamma del giocatore giallorosso è stata insultata dai tifosi della Lazio. La curva Nord durante la partita ha infatti intonato cori contro Francesca («La mamma di Zaniolo è una p…»), così come tre settimane fa ...

La rassegna stampa di venerdì 20 settembre – Chi è mister derby? mamma mia che Zaniolo! Juvoluzione [FOTO] : rassegna stampa – Europa League, ma soprattutto Serie A sui quotidiani in edicola oggi, 20 settembre. Si torna sulle gare di ieri. La Gazzetta dello Sport scrive: “Dzeko-Zaniolo, la Roma vola”, mentre è “Rebus Lazio, che succede?”. Sulla rosea c’è il derby in primo piano con Giampaolo e Conte, imbattuti nelle stracittadine di Genova e Torino. Anche il Corriere dello Sport torna sulle partite di Europa ...

Roma - pericolo buche a Trigoria : tra le vittime anche Dzeko e la mamma di Zaniolo : Tutto il mondo è paese. anche i calciatori hanno gli stessi nostri problemi. Il problema delle buche a Roma è risaputo. Ora sono i giocatori giallorossi ad alzare la voce. Come riporta Leggo, le strade che portano a Trigoria sono piene di voragini e i calciatori sono costretti a fare lo slalom tra le buche per evitare danni alle proprie autovetture. Chi è a Roma da più tempo ha ormai preso dimistichezza con il problema e sapendo dove sono ...

La mamma di Zaniolo torna a parlare : “I cori volgari? Ci siamo fatti una risata. Ho rifiutato proposte…” : E’ stata chiamata in ballo prima del derby dai tifosi della Lazio, purtroppo non in maniera elegante. Ma Francesca Costa ‘passa e va’. La mamma di Zaniolo è tornata a parlare dei cori volgari da parte dei supporter biancocelesti prima della sfida di domenica scorsa tra Lazio e Roma. Intervistata dal Corriere dello Sport, ha spiegato come ha vissuto quella situazione: “Ci siamo fatti quattro risate in famiglia. Ero ...