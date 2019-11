La Lazio sbanca San Siro ma Pioli rimane sereno

La Lazio sbanca San Siro e vola in classifica : Immobile-Correa firmato il blitz - il Milan rischia sempre di più [FOTO] : Milan-Lazio – E’ andato il archivio il posticipo della domenica valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo sono scese Milan e Lazio. Altra prestazione importante per la squadra di Simone Inzaghi, sempre più in difficoltà la squadra di Pioli che rischia seriamente la retrocessione, il calendario non aiuterà i rossoneri che adesso affronteranno in serie Juventus e Napoli con la paura di crollare ancora ...