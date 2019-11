La Guerra dei Mondi sbarca su Fox con la sua versione e un’ambientazione moderna | cast e

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Dimenticate lainglese in onda su LaF fino a qualche giorno fa perché da oggi, 4 novembre, Ladeitorna su Fox ma nella suaamericana. L'appuntamento è fissato sul canale 122 di Sky con un'invasione aliena pronta a ricominciare travolgendo il nostro mondo visto che l'ambientazionetirerà fuori alieni e corse contro il tempo da quella vittoriana dellainglese. LaFox de Ladeidi H.G. Wells, War of the Worlds, andrà in onda questa sera, 4 novembre 2019, alle 22:05, spingendo sulla suspense e sul dramma strizzando un po' l'occhio alladi Steven Spielberg del 2005. La serie è attualmente in onda anche negli Usa e in Italia andrà in onda con un singolo episodio a settimana portando il pubblico in Inghilterra ed in Francia dove la ricercatrice astronomica Catherine Durand (interpretata da Léa Drucker) ...

SaveChildrenIT : Una foto che urla al mondo gli orrori della guerra in #Siria. Clarissa Valia riprende sul @tpi l'appello del nostr… - _Carabinieri_ : FOLGORE! E' il grido echeggiato in onore dei “Leoni di El Alamein”, di cui ricorre il 77° anniversario. Ad Altopasc… - rubio_chef : Chi da decenni viola la dignità e i diritti umani di un popolo, schiavo nel corpo ma non nel pensiero, e se ne freg… -