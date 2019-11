Fonte : fanpage

(Di lunedì 4 novembre 2019) Quantitative Science Studies, un giornale nato di recente affiliato alla casa editrice del Mit di Boston. pubblicherà un articolo scritto dall'italiano Alessandro Strumia,già allontanato dal Cern di Ginevra per le sue posizioni sul ruolo delle donne nella ricerca. Disse: "Laè stata costruitauomini".

fanpage : 'La fisica è fatta dagli uomini'. Rivista ospita le opinioni sessiste dello scienziato italiano - LuciNelCielo : @barabeke_it Credo che l’ignoranza in cui venivano tenute le donne nel passato, e in alcuni luoghi anche oggi, abbi… - AnsaScienza : Come uno speciale critico d’ #arte la #fisica esamina i #quadri di #JacksonPollock e ne spiega le caratteristiche a… -