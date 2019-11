Jean-Paul Dubois vince il Goncourt

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 4 novembre 2019) «Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon» romanzo sulla sconfitta, sull’arte di sprecare la propria vita e su come i morti vivono in noi si è aggiudicato il più importante premio letterario francese. Non ce l’ha fatta il best seller belga di Amélie Nothomb «Soif». Sylvain Tessonil Renaudot con la «La Panthère des neiges»

