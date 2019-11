Inter | Icardi | ' Al Psg per fare cose buone'

Inter - Marotta su Mauro Icardi : 'La cessione era già stata decisa prima del mio arrivo' : Uno dei grandi tormentoni di mercato della scorsa estate è stato rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non voleva lasciare l'Inter, arrivando a rifiutare offerte molto importanti e ricche arrivate da vari top club europei, su tutti il Monaco, l'Arsenal, la Roma e il Napoli. Alla fine, però, capendo di non avere spazio ha deciso di accettare il trasferimento al Paris Saint Germain proprio l'ultimo giorno di ...

Inter - il Psg sarebbe impressionato dal rendimento di Icardi : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato rappresentato sicuramente dal futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, come dichiarato pubblicamente dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, e confermato dal tecnico Antonio Conte, e per questo è stato messo sul mercato. Dopo aver rifiutato diverse proposte, l'ex capitano ha deciso di accettare il trasferimento al Paris Saint Germain, in ...

Icardi torna determinante e lancia frecciate all’Inter : “il Psg è la migliore squadra con cui ho giocato” : “Ho giocato accanto a grandi giocatori, ma questo Psg e’ la migliore squadra con cui ho giocato”. Sono le dichiarazione di Mauro Icardi, l’attaccante argentino è stato grande protagonista con una doppietta nel 4-0 con cui il Paris Saint Germain ha sconfitto il Marsiglia, il calciatore ha lanciato una ‘stoccata’ all’Inter, Icardi considera i campioni di Francia di un livello superiore rispetto ai ...

Icardi - che schiaffo all’Inter : “il PSG è la migliore squadra in cui abbia mai giocato” : Mauro Icardi definisce il PSG la ‘miglior squadra in cui abbia mai giocato’: un duro colpo all’orgoglio dell’Inter Mauro Icardi sembra essersi finalmente ambientato a Parigi. L’attaccante argentino ha ripagato la fiducia del club parigino segnando 3 gol in 3 partite di Champions League e 4 in altrettante gare di campionato. Dopo la doppietta rifilata nel 4-0 al Marsiglia, la seconda consecutiva dopo quella in ...

Inter : Icardi segna e convince - il PSG sarebbe sempre più convinto a riscattarlo : L'Inter è stata molto attiva nella sessione di mercato estiva. La società nerazzurra ha lavorato anche in uscita, con l'obiettivo di ridurre la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il club ha decisio di privarsi di molti giocatori che gli scorsi anni erano ritenuti incedibili per motivi comportamentali, uno su tutti l'ex capitano Mauro Icardi. L'attaccante argentino è stato ceduto al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto ...

Inter - Marotta torna a parlare di Mauro Icardi : “lo seguiamo con attenzione - è di nostra proprietà” : L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato del momento felice che sta vivendo Mauro Icardi, ammettendo come il club continui a seguirlo Cinque gol nelle ultime quattro partite per Mauro Icardi, che ha cominciato a segnare con regolarità come avveniva ai tempi dell’Inter, facendo le fortune del Paris Saint-Germain. AFP/LaPresse L’argentino comunque resta nel radar del club nerazzurro, che resta proprietario del ...

Gol Icardi - l’argentino sempre più decisivo : ottime notizie anche per l’Inter [VIDEO] : GOL Icardi – Si sono concluse le partite di oggi valide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, non solo Juventus e Atalanta ma anche tanta altre partite interessanti. In particolar modo tutto facile per il Psg che ha vinto in trasferta contro il Brugge con il netto risultato di 0-5. Il protagonista di giornata è stato ancora una volta Mauro Icardi, l’attaccante argentino continua a trascinare il club ...

Icardi - frecciatina all'Inter : 'La Juventus rimane il top' : La Juventus è pronta a disputare la partita di sabato 19 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna di Mihajlovic che, per la felicità di tutti, potrebbe essere in panchina a seguire la sua squadra. Nonostante però sia ritornato l'argomento principale il calcio giocato, alcuni media sportivi danno molta rilevanza alle notizie di calciomercato, alcune delle quali arrivano soprattutto dalle interviste dei protagonisti. Di recente la Gazzetta dello ...

Icardi augura all'Inter di tornare a vincere e dà fiducia a Lukaku : 'Ha bisogno di tempo' : Dopo un'estate di indiscrezioni e voci più o meno veritiere sui suoi rapporti con l'Inter e sul futuro, diventando un vero e proprio tormentone del calciomercato, Mauro Icardi è tornato a parlare. Questa volta però non l'ha fatto scrivendo frasi criptiche sui social network, ma ha scelto la Gazzetta dello Sport e un'intervista tradizionale nella quale ha parlato serenamente e apertamente della sua ex squadra, ma anche della sua nuova esperienza ...

Inter - senti Icardi : “spero vincano lo scudetto. Ma se dovessimo incontrarli in Champions League…” : Mauro Icardi spende delle parole d’elogio per l’Inter: l’ex bomber nerazzurro augura la vittoria dello scudetto, ma se si dovessero incontrare in Champions sarà battaglia Mauro Icardi ha lasciato l’Inter dopo grandi polemiche, ma il bomber argentino, dopo diverse settimane di ambientamento a Parigi, non sembra serbare rancore. Intervistato in esclusiva dalla ‘Rosea’, Icardi ha speso delle belle parole ...

Inter - l’ironia di Lucarelli : “Icardi meglio di Lukaku - ma solo senza Wanda Nara” : Cristiano Lucarelli ironizza sugli attaccanti dell’Inter: Icardi è meglio di Lukaku, ma solo senza l’influenza di Wanda Nara L’Inter ha iniziato la nuova stagione con grande entusiasmo, generato da un buon inizio di stagione e la verve di Antonio Conte, vero leader carismatico della squadra. A voler trovare un difetto nella squadra, forse da Romelu Lukaku ci si aspettava di più. L’attaccante belga ha segnato solo 3 gol in 7 gare, uno dei ...

Calciomercato Inter : la Juventus sarebbe pronta a tornare su Icardi : Il grande tormentone di Calciomercato la scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, che lo ha messo pubblicamente sul mercato. L'ex capitano, però, non aveva intenzione di muoversi da Milano e solo l'ultimo giorno ha deciso di accettare la cessione, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Prima del ...

Inter - la frecciata di Wanda Nara : 'Icardi è mancato in campionato e in Champions League' : Al momento dell'addio si sapeva che il suo nome sarebbe tornato in auge al primo vero passo falso. E così è stato. Dopo la prima sconfitta in campionato subita dall'Inter, nel derby d'Italia contro la Juventus, era inevitabile che si tornasse a parlare di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, ceduto in prestito al Paris Saint Germain, è stato in passato decisivo con i suoi gol nelle sfide contro gli acerrimi rivali che, non a caso, lo hanno ...

Ignazio La Russa - il tweet su Lukaku - Icardi e i piselli dopo Inter-Juve è esilarante. Poi si scusa : “Ho esagerato” : “Direi che la morale della partita è che l’Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande #InterJuve #Inter”. così ha scritto su Twitter Ignazio La Russa, senatore FdI e agguerritissimo tifoso interista, dopo l’esito del big match di domenica sera tra Inter e Juventus, conclusosi con la sconfitta dei nerazzurri. Un tweet ironico e esilarante che si basa sul paragone ...