India | emergenza smog a Nuova Delhi | livelli 14 volte oltre i limiti | i peggiori degli

India : a Nuova Delhi è emergenza inquinamento : L'inquinamento ambientale ha raggiunto livelli preoccupanti a Nuova Delhi. La capitale dell'India è avvolta dallo smog che, come una nube, cinge gli spazi rendendo pesante la respirazione. Per cercare di arginare i rischi sulla salute della cittadinanza, l'esecutivo di Kejriwal ha varato dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione, adottando le targhe alterne. Chiusi per alcuni giorni anche i cantieri e le scuole. Con questi ...

India - emergenza smog a New Delhi : scuole chiuse - cantieri fermi : Prosegue a New Delhi l’emergenza smog: una cappa soffocante avvolge la città, determinando un’emergenza di salute pubblica che ha obbligato a chiudere scuole e fermare cantieri. La coltre di inquinamento avvolge New Delhi ogni inverno, a causa degli scarichi dei veicoli, delle emissioni industriali e del fumo determinato dagli incendi agricoli negli Stati vicini, ma la crisi attuale è la peggiore degli ultimi 3 anni. Il governo ...

Emergenza smog in India : Nuova Delhi soffoca - voli deviati : Ancora allarme smog a Nuova Delhi che continua a soffocare in una nebbia spessa e tossica: è il peggior livello d’inquinamento mai raggiunto da anni, tanto che numerosi voli sono stati deviati o posticipati. Intanto, i politici a livello federale e statale si accusano reciprocamente della responsabilità della situazione e della mancata risposta alla crisi. “L’inquinamento ha raggiunto livelli insostenibili”, ha dichiarato ...

Smog India : scuole chiuse a New Delhi per l’emergenza inquinamento : Il governatore di New Delhi ha deciso di chiudere tutte le scuole della città fino al 5 novembre, a causa della situazione di emergenza per la salute pubblica, dichiarata questa mattina dall’organismo per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento. L’indice di qualità dell’aria ha registrato una media di 480 (già a 200 è considerato pericoloso) ma in alcune aree della capitale si è superato il livello di ...