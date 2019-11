Immobile-Correa meglio di Aguero e Sterling | la coppia gol della Lazio è la migliora

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions. Milan-Lazio - Immobile e Correa - rossoneri al tappeto : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Atalanta-Cagliari ...

Milan-Lazio 1-2 - Serie A : Immobile e Correa fanno volare i biancocelesti al quarto posto - rossoneri in crisi : Il Milan è sempre più in crisi, la Lazio continua a volare: a San Siro i biancocelesti vincono per 2-1 nel posticipo dell’undicesima giornata della Serie A e agganciano Atalanta e Cagliari al quarto posto in classifica mentre i rossoneri incappano in un nuovo desolante ko (4 punti in quattro partite sotto la gestione Pioli) e stazionano all’undicesimo posto quando se ne è già andata più della metà del girone d’andata. La Lazio ...

Milan-Lazio 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Calabria e Duarte fanno acqua - Immobile e Correa devastanti [FOTO] : Milan-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il posticipo dell’11^ giornata di Serie A tra i rossoneri e i biancocelesti a San Siro. Volano i ragazzi di Inzaghi, che rispondono alle dirette concorrenti e agganciano l’Atalanta a quota 21. I marcatori? Manco a dirlo, sempre loro, la premiata ditta Immobile-Correa. Gli uomini di Pioli di nuovo sconfitti. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto ...

La Lazio sbanca San Siro e vola in classifica : Immobile-Correa firmato il blitz - il Milan rischia sempre di più [FOTO] : Milan-Lazio – E’ andato il archivio il posticipo della domenica valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo sono scese Milan e Lazio. Altra prestazione importante per la squadra di Simone Inzaghi, sempre più in difficoltà la squadra di Pioli che rischia seriamente la retrocessione, il calendario non aiuterà i rossoneri che adesso affronteranno in serie Juventus e Napoli con la paura di crollare ancora ...

Immobile e Correa - la Lazio vince 2-1 in casa del Milan : La Lazio non perde l’occasione e batte il Milan 2-1 a San Siro. La squadra di Inzaghi gioca meglio, va in vantaggio nel primo tempo con Immobile – splendido colpo di testa e gol numero 13 in campionato – ma viene subito raggiunta grazie a un a sfortunata autorete di Bastos su tocco di Piatek. Nella ripresa, a dieci minuti dalla fine, rete di Correa su splendido assist di Luis Alberto. La Lazio si porta al quarto posto a 21 ...

Lazio-Torino 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali : gioca Immobile - Caicedo per Correa : Lazio unica squadra della Serie A imbattuta di fronte ai propri tifosi, oltre alla Juventus capolista; in 4 impegni all'Olimpico, 2 vittorie e 2 pareggi; per il Torino 1 vittoria, quella sul...

Correa - Immobile - la Lazio liquida la Fiorentina : Correa, Immobile, la Lazio liquida la Fiorentina – E finalmente la Lazio vera, quella che gioca per novanta minuti, non per metà partita. Il 2-1 inflitto ai viola dice meno di quello che si è visto in campo, con l’arbitro Guida che ha negato ai biancazzurri un rigore per lo spintone dato da Caceres in area a Lazzari. Al 19’ Immobile che butta in rete un passaggio di tacco di Luis Alberto, ma il gol è annullato per un fuorigioco ...

Fiorentina-Lazio live - le formazioni ufficiali : Correa-Immobile per Inzaghi : Fiorentina-Lazio live, le formazioni ufficiali – La Fiorentina arriva in serie positiva allo scontro con la Lazio. Sei partite senza sconfitta per i viola. La squadra di Montella vuole proseguire su questa scia per risalire posizioni in classifica. La Lazio, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi vuole mantenere posizioni importanti per lottare per obiettivi come la ...

Lazio-Genoa 0-0 diretta : formazioni ufficiali - Correa e Immobile in attacco : L'anno scorso fu un sonoro 4-1 per la Lazio, grazie alle reti di Felipe Caicedo e Immobile in apertura, poi Piatek per i rossoblù, Milinkovic-Savic e di nuovo Immobile a fissare il finale...

LIVE Lazio-Parma 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : si comincia - Correa e Immobile titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Lazio-Parma 20.30 La Lazio in casa non vince da ben quattro partite nella Serie A. 20.25 A disposizione per le due squadre: Lazio: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Berisha, Lazzari, Jony, Parolo, Cataldi, Adekanye, Caicedo. Parma: Colombi, Alastra, Dermaku, Gagliolo, Laurini, Sprocati, Scozzarella, Karamoh, Cornelius. 20.20 Dopo la brutta ...