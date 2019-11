IMMA TATARANNI | la seconda stagione della fiction ci sarà!

IMMA TATARANNI - ecco chi è il fidanzato dell’attrice Vanessa Scalera : È Imma Tataranni mania. È bastata una mezza dozzina di puntate di Imma Tataranni – Sostituito procuratore, la nuova fiction di Rai1 della domenica sera, e la 42enne Vanessa Scalera, già attrice per Bellocchio e Moretti, è diventata una celebrità. Popolarità totale che significa subito una cosa: gossip a go-go. Tanto che la Scalera, ospite nel salotto di Domenica In, ha dovuto svelare nome e cognome del suo misterioso fidanzato. Si tratta ...

IMMA TATARANNI 2 - confermata la seconda stagione : Era nell'aria, o meglio, era praticamente certo. Ora arriva la conferma: Imma Tataranni avrà una seconda stagione. Una notizia inevitabile per la fiction rivelazione di quest'autunno, sia per gli ascolti ottenuti (l'ultima puntata ha ottenuto 4,7 milioni di telespettatori, 22,2% di share) che per l'affetto che il pubblico ha dimostrato fin da subito verso tutti i personaggi, in primis il Sostituto Procuratore interpretato da Vanessa Scalera.La ...

Vanessa Scalera - l’attrice di “IMMA Tataranni” : ecco chi è il suo compagno : Vanessa Scalera è l’attrice protagonista di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, serie televisiva in onda su Rai 1 e tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Attrice dalla lunga carriera teatrale e cinematografica, su cui, però, soltanto adesso, i riflettori si sono davvero accesi, insieme alla curiosità di sapere qualcosa in più su di lei. Vanessa Scalera è nata in Puglia, a Mesagne, il 5 aprile 1977. Sin da piccola ha iniziato a ...

IMMA TATARANNI non va in onda - prima domenica senza Vanessa Scalera : tutto pronto per la seconda stagione : Imma Tataranni non va in onda oggi, 3 novembre, e non solo oggi. Questa è la prima di una lunga serie di serate senza l'amata protagonista della fiction Rai1 rivelazione di questo inizio stagione. La mitica Vanessa Scalera ha saputo togliersi di dosso la coltre di drama che da sempre contraddistingue la sua carriera, dando vita ad un personaggio amaro e divertente allo stesso tempo. L'eccentrica Imma Tataranni non deve chiedere mai. Non lo fa ...

«Imma Tataranni» avrà una seconda stagione

5 curiosità sulla serie televisiva IMMA TATARANNI - ambientata a Matera : Imma Tataranni - Sostituto Procuratore è la nuova serie televisiva ambientata a Matera, in Basilicata, costituita da sei puntate in onda dal 22 settembre 2019 su Rai 1.

IMMA TATARANNI 2 si farà è ufficiale - anticipazioni : il futuro con Calogiuri : La seconda stagione di Imma Tataranni si farà: è arrivata la conferma ufficiale sul futuro della fiction Imma Tataranni 2 si farà, è ufficiale! La conferma è arrivata in queste ore, ma come vi avevamo già accennato si trattava solo di una formalità. Il successo della fiction con Vanessa Scalera è fuori discussione: i primi […] L'articolo Imma Tataranni 2 si farà è ufficiale, anticipazioni: il futuro con Calogiuri proviene da Gossip e Tv.

Per la seconda stagione di IMMA TATARANNI c’è già il nuovo libro di Mariolina Venezia - Via del Riscatto (video) : Dopo l'accoglienza di pubblico decisamente al di sopra delle attese, una seconda stagione di Imma Tataranni Sostituto Procuratore sembra avere già la strada spianata in casa Rai. La serie con protagonista Vanessa Scalera, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, ha debuttato su Rai1 lo scorso settembre e in sei serate ha conquistato in media quasi cinque milioni di spettatori, battendo regolarmente la concorrenza della domenica ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 27 ottobre : IMMA TATARANNI ultima puntata chiude a 4.7 milioni : Chiusura vincente per ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’. L’ultima puntata della fiction di Rai 1 ha vinto la prima serata di domenica 27 ottobre con 4.742.000 telespettatori e il 22.2% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, il Gran Premio di Formula 1 del Messico su Tv8, con 2.089.000 spettatori e il 9.5% di share. Poco dietro ‘Benvenuti al Sud‘ su Canale 5, con 2.039.000 telespettatori e il ...

IMMA TATARANNI ascolti tv - Vanessa Scalera chiude con il 22 - 2% - è la fiction più vista della nuova stagione : Imma Tataranni scaccia via la crisi di inizio stagione della fiction italiana chiude in bellezza la prima stagione, con già un occhiolino alla seconda, “Imma Tataranni, sostituto ...

Vanessa Scalera - l’interprete di IMMA TATARANNI : “Quella di Matteo Salvini è una politica scellerata - perso il senso dell’umanità” : Vanessa Scalera, l’interprete del sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni protagonista dell’omonima fiction di Rai 1 amatissima dal pubblico, si è raccontata in un’intervista a Fanpage, in cui ha spiegato che anche lei, come il personaggio che interpreta, sente che il dovere di ogni essere umano sia quello di schierarsi al fianco di chi soffre. La fiction infatti ha affrontato temi d’attualità come corruzione e ...

Ascolti TV | Domenica 27 ottobre 2019. Domina il finale di IMMA TATARANNI (22.2%) - male Benvenuti al Sud (9%). Formula 1 9.5%. Le Iene meglio di Fazio. Maratona Mentana 8.6% : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 27 ottobre 2019, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.742.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.039.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 – dalle 21.07 alle 22.38 – Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.812.000 spettatori (7.4%) mentre – ...

