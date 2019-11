Ilva | ArcelorMittal lascia Taranto | «Scudo penale e giudici le cause» Vertice d' urgenza

ArcelorMittal vuole lasciare l’Ilva : La multinazionale che un anno fa aveva preso il controllo dell'acciaieria di Taranto vuole rescindere il contratto, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro

ArcelorMittal pronta a lasciare l'Ilva di Taranto : ArcelorMittal lascia l’Ilva. La società Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell’Ilva la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale.“Secondo i contenuti dell’accordo” del 31 ...

Ex Ilva - ArcelorMittal scrive ai commissari : “Vogliamo rescindere l’accordo per l’acquisto” : ArcelorMittal vuole lasciare l’ex Ilva di Taranto. La multinazionale dell’acciaio lo ha comunicato ai commissari straordinari con una lettera nella quale viene spiegata la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre 2018. L'articolo Ex Ilva, ArcelorMittal scrive ai commissari: “Vogliamo rescindere ...

Ex Ilva - braccio di ferro ArcelorMittal-governo. Con lo spettro di più cig : La vicenda dell’ex Ilva rischia di complicarsi fino alle estreme conseguenze. La riduzione della produzione industriale e la mancanza delle tutele legali per i manager dell’azienda stanno surriscaldando un clima già abbastanza rovente. Per ora siamo nel campo delle ipotesi, tra minacce e prese di posizione. Sta di fatto che c’è stato un primo incontro tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e ...

Caos ex Ilva. Sindacati in allarme : "ArcelorMittal in stato comatoso". L'azienda aspetta l'incontro con Patuanelli : Il Caos ha inizio nel più classico dei modi: una battaglia tutta interna ai 5Stelle. Diciassette senatori grillini, minacciando anche di far cadere il governo, hanno sottoscritto un emendamento per togliere le tutele legali ai manager di ArcerolMittal, ex Ilva, e ai commissari straordinari di Taranto. Così l’intera maggioranza, compreso il Pd, si è allineata e il cosiddetto “scudo legale” previsto dal ...

Ex Ilva : Patuanelli - 'dopo ArcelorMittal incontro i sindacati' : Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "E dopo incontrerò anche i sindacati". Così il ministro dello Sviluppo Stefano Pautanelli annuncia che a breve convocherà anche Fim, Fiom e Uilm sulla situazione relativa ad ArcelorMittal e al sito di Taranto alla luce dell'eliminazione dell’immunità penale per i vertici

Ex Ilva - Morselli nuova ad di ArcelorMittal : chi è la ‘tagliatrice di teste’ che guidava la cordata perdente. Ed era per la decarbonizzazione : Era la numero uno della cordata che perse la battaglia proprio contro ArcelorMittal. E in ambienti sindacali tremano, rileggendo il suo curriculum, dove ‘spiccano’ i tagli drastici alla Berco e le tensioni all’Ast di Terni. Adesso Lucia Morselli, una fama da ‘tagliatrice di teste’, arriva dove da tempo si vociferava puntasse, nonostante la sconfitta di Acciaitalia, la newco che guidava nella gara per aggiudicarsi ...

Ex Ilva - cambia l’ad di ArcelorMittal : Jehl via poche ore dopo la sua prima apparizione in tv. “Nuove sfide - necessario cambio di approccio” : La sua prima intervista televisiva è andata in onda lunedì sera, appena 14 ore prima dall’annuncio del suo addio. Matthieu Jehl ha fatto giusto in tempo a farsi conoscere in prima serata su Rai 3, nella puntata di Presa Diretta, che il suo ruolo di amministratore delegato di ArcelorMittal in Italia è giunto al capolinea. Da oggi il suo posto sarà occupato da Lucia Morselli, già all’opera nel campo siderurgico all’Ast di Terni e ...

Ex Ilva - ArcelorMittal cambia per salvare il rilancio. Chi è Lucia Morselli - la “dura” ex ThyssenKrupp : La manager che sostituisce Jehl ha guidato il risanamento di Acciai speciali Terni. I timori del sindacato: nessun pregiudizio ma qui la sfida è più complessa