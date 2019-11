Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia il ritiro dal contratto di acquisto. I sindacati : incapacità politica. Il governo : no alla chiusura : Giorni fa i vertici di ArcelorMittal, col nuovo ad Lucia Morselli, hanno incontrato i ministri Patuanelli (Mise) e Provenzano (Mezzogiorno) affermando come la crisi del mercato dell’acciaio renda difficile il mantenimento degli impegni sia contrattuali che occupazionali. Incontro nel pomeriggio al Mise

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Conte : «Nessun motivo che giustifichi il recesso». Vertice mercoledì a Palazzo Chigi : Una «bomba», che va a sovrapporsi ad un percorso sulla manovra già accidentato. L'annuncio dell'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva aumenta ben sopra il livello di...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Conte : «Nessun motivo che giustifichi il recesso». : Una «bomba», che va a sovrapporsi ad un percorso sulla manovra già accidentato. L'annuncio dell'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva aumenta ben sopra il livello di...

Ex Ilva - ArcelorMittal lasciaConte convoca l’azienda : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – ArcelorMittal annuncia l’addio agli stabilimenti italiani dell’ex gruppo Ilva e la rescissione del contratto di affitto e di acquisto condizionato firmato nel 2018. A determinare la scelta, la soppressione dell’immunità penale per i vertici della multinazionale decisa dal Parlamento con il Dl salva imprese entrata in vigore oggi. E’ una nota della multinazionale in tarda mattinata a ...

Ex Ilva : De Petris - ‘decisione ArcelorMittal non dipende da immunità’ : (Adnkronos) – ‘La decisione di ArcelorMittal non dipende dalla scelta del governo di non ripristinare una improponibile impunità totale, tanto più che nella sostanza quell’impunità era stata appena scalfita. Del resto Arcelor non aveva neppure aspettato di conoscere la decisione del governo per nominare un amministratore delegato il cui nome indicava già chiaramente quali fossero comunque le intenzioni ...

ArcelorMittal abbandona Taranto e l’ex Ilva. Scoppia la polemica. L’azienda : c’era il diritto di recesso : Il sindacato: «Una bomba sociale». Convocato un vertice straordinario di governo che dovrebbe adottare alcune contromisure

Ex Ilva - Patuanelli : “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi - stabilimento resti aperto” : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento. La questione dello scudo penale è una foglia di fico, un alibi per nascondere un altro problema”. A dirlo è il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo il vertice sull’ex Ilva a Palazzo Chigi, che aggiunge: “Non esiste alcun diritto di recesso“. L'articolo Ex Ilva, Patuanelli: “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi, stabilimento ...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Conte : «Nessun motivo che giustifichi il recesso». Azienda convocata a Palazzo Chigi : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia addio. Governo convoca i vertici dell’azienda. Patuanelli : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento” : ArcelorMittal vuole restituire l’ex Ilva di Taranto allo Stato entro 30 giorni. La multinazionale dell’acciaio ha comunicato l’addio ai commissari straordinari con una lettera nella quale viene spiegata la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite nel 2018. Ministro Patuanelli: “Non consentiremo la chiusura” La mossa – ...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Patuanelli : «Scudo penale è un alibi». Scontro sul diritto di recesso : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

L'addio di ArcelorMittal scuote il governo. Il ministero dello Sviluppo : "L'ex Ilva non chiude" : L'addio di ArcelorMittal agli stabilimenti ex Ilva scuote la maggioranza di governo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per domani pomeriggio a palazzo Chigi i vertici dell'azienda. Poco dopo la nota con cui il gruppo anglo-indiano aveva annunciato ai commissari straordinari dell'azienda la volontà di rescindere l'accordo, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha convocato un incontro al Mise con i ...

Ex Ilva - ecco la lettera d’addio di ArcelorMittal : “Impatto dirompente dall’eliminazione dello scudo penale”. E minaccia causa allo Stato : L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente dirompente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel ...

Ex Ilva : ArcelorMittal annuncia il ritiro da Taranto : ArcelorMittal si ritira dall'ex Ilva di Taranto come anticipato questa estate. La multinazionale dell'acciaio ha inviato ai commissari straordinari "una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso" a causa dell'eliminazione da parte del parlamento italiano della "protezione legale" a far data dal 3 novembre 2019.La protezione era "necessaria" ad ArcelorMittal per mettere in atto il piano ambientale "senza ...

"Il futuro di Taranto non è l'ex Ilva Ma ArcelorMittal aveva già deciso" : "Era prevedibile, le cose non stanno andando bene per l'azienda. Hanno accelerato le perdite giornaliere, diventate ormai molto importanti. E' una decisione che avevano già preso a prescindere dalla questione dell'immunità penale. Può darsi che qualcuno stia... Segui su affaritaliani.it