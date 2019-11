Ilva | ArcelorMittal lascia Taranto Conte | «Nessun motivo che giustifichi il recesso»

Ex Ilva - Patuanelli : “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi - stabilimento resti aperto” : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento. La questione dello scudo penale è una foglia di fico, un alibi per nascondere un altro problema”. A dirlo è il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo il vertice sull’ex Ilva a Palazzo Chigi, che aggiunge: “Non esiste alcun diritto di recesso“. L'articolo Ex Ilva, Patuanelli: “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi, stabilimento ...

Ex Ilva - ecco la lettera d’addio di ArcelorMittal : “Impatto dirompente dall’eliminazione dello scudo penale”. E minaccia causa allo Stato : L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente dirompente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel ...

"Il futuro di Taranto non è l'ex Ilva Ma ArcelorMittal aveva già deciso" : "Era prevedibile, le cose non stanno andando bene per l'azienda. Hanno accelerato le perdite giornaliere, diventate ormai molto importanti. E' una decisione che avevano già preso a prescindere dalla questione dell'immunità penale. Può darsi che qualcuno stia... Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva - la mail di ArcelorMittal ai dipendenti : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Siete tutti al corrente della questione relativa alle protezioni legali necessarie nell’esecuzione del piano ambientale. Tali protezioni legali sono state definitivamente rimosse ieri con la mancata conversione in legge del relativo decreto. Non è possibile gestire lo Stabilimento senza queste protezioni, e non è possibile esporre dipendenti e collaboratori a potenziali azioni penali, pertanto ...

Il delitto perfetto del M5s. Taranto addio - ArcelorMittal lascia l'ex Ilva : La bomba, alla fine, è scoppiata nelle mani di Stefano Patuanelli. Il ministro dello Sviluppo economico l'aveva ricevuta dal predecessore, nonché compagno di partito, Luigi Di Maio. Uno scoppio prevedibile dopo che il leader grillino aveva ulteriormente ingarbugliato una situazione, già intricata, c

Ex-Ilva - Calenda : “4 miliardi buttati : il governo ha dato ad ArcelorMittal il pretesto per scappare” : "Tutto questo è accaduto perché qualche senatore del M5S ha dato un aut-aut e Pd e IV si sono piegati. Ciò che è accaduto è qualcosa di vergognoso: questo governo ha perso il controllo del Paese, il controllo di sé stesso e per quanto riguarda il Pd e IV anche il controllo dei propri valori": così Carlo Calenda commenta amareggiato a Fanpage.it la decisione di Arcelor-Mittal di lasciare l'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

