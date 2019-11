Ilva | Arcelor Mittal lascia Taranto | Recesso giustificato | senza penale Una

Taranto - Arcelor-Mittal lascia l’ex Ilva : Tramite un comunicato il gigante dell'acciaio indo europeo Arcelor-Mittal ha annunciato il ritiro dalla ex Ilva di Taranto. La società fa sapere di aver inviato ai Commissari straordinari di Ilva "una comunicazione di recesso dal contratto o risoluzione dello stesso". L'addio dovuto all'eliminazione dell scudo penale.Continua a leggere

ArcelorMittal pronta a lasciare l'Ilva di Taranto : ArcelorMittal lascia l’Ilva. La società Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell’Ilva la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale.“Secondo i contenuti dell’accordo” del 31 ...

Ilva di Taranto - Arcelor Mittal lasciaDietrofront sull'acquisto del sito : Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell'Ilva la volonta' di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attivita' di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l'accordo chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale. Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva - ArcelorMittal scrive ai commissari : “Vogliamo rescindere l’accordo per l’acquisto” : ArcelorMittal vuole lasciare l’ex Ilva di Taranto. La multinazionale dell’acciaio lo ha comunicato ai commissari straordinari con una lettera nella quale viene spiegata la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre 2018. L'articolo Ex Ilva, ArcelorMittal scrive ai commissari: “Vogliamo rescindere ...

Ilva - Arcelor Mittal pronta a lasciare. I nodi : immunità penale e perdite : La decisione potrebbe arrivare a breve ed essere comunicata ad amministrazione straordinaria e sindacati

Ilva/ L'insolito silenzio di Arcelor Mittal : Quanto sta accadendo intorno all'ex ILVA di Taranto deve far riflettere. Anche rispetto all'atteggiamento di Arcelor Mittal

Ex Ilva - braccio di ferro ArcelorMittal-governo. Con lo spettro di più cig : La vicenda dell’ex Ilva rischia di complicarsi fino alle estreme conseguenze. La riduzione della produzione industriale e la mancanza delle tutele legali per i manager dell’azienda stanno surriscaldando un clima già abbastanza rovente. Per ora siamo nel campo delle ipotesi, tra minacce e prese di posizione. Sta di fatto che c’è stato un primo incontro tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e ...

Caos ex Ilva. Sindacati in allarme : "ArcelorMittal in stato comatoso". L'azienda aspetta l'incontro con Patuanelli : Il Caos ha inizio nel più classico dei modi: una battaglia tutta interna ai 5Stelle. Diciassette senatori grillini, minacciando anche di far cadere il governo, hanno sottoscritto un emendamento per togliere le tutele legali ai manager di ArcerolMittal, ex Ilva, e ai commissari straordinari di Taranto. Così l’intera maggioranza, compreso il Pd, si è allineata e il cosiddetto “scudo legale” previsto dal ...