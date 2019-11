Il Segreto | anticipazioni | Carmelo spara a Mauricio per vendicare la morte di Adela

Il Segreto - anticipazioni novembre : la Castaneda va a vivere con Mesia : Nuovi colpi di scena attendono i fan de Il segreto nelle puntate in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5 e che vedranno inaspettati risvolti riguardanti alcuni dei protagonisti a seguito dell'attentato che è costato la vita alla neo moglie Maria Elena e che vedremo in onda questa settimana. Matias e Maria saranno rimasti gravemente feriti dopo lo scoppio della bomba ed in particolare la Castaneda si vedrà costretta sulla sedia a ...

Il Segreto anticipazioni : RAIMUNDO e IRENE - una strana “alleanza” : L’attentato che manderà in rovina le nozze tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon), in onda su Canale 5 proprio questa settimana, causerà diverse dinamiche nella telenovela Il Segreto e farà da preludio persino alla morte della povera Adela Arellano (Ruth Llopis). Il clima di forte tensione, come facilmente prevedibile, terrà banco per diverso tempo… Il Segreto, news: ecco perché ...

Il Segreto anticipazioni dal 4 al 10 novembre 2019 : chi c'è dietro l'attentato che ha sconvolto Puente Viejo? : Le Anticipazioni della soap per la prima settimana del mese di novembre rivelano di un terribile attentato che sconvolgerà le nozze di Fernando causando morti e feriti.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Donna Francisca è sull'orlo della pazzia : Si prevedono tempi duri per Donna Francisca nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda in Spagna questa settimana. La matrona - che già in passato ha dovuto superare dei momenti particolarmente difficili - continuerà a vivere di nascosto nella casa della cugina Isabel. Quest'ultima è uno dei nuovi personaggi che faranno la loro entrata in scena dopo il salto temporale. Si tratta di una nobile, parente di Salvador Castro, alla quale in ...

Il Segreto anticipazioni 6-7 novembre : Maria e Matias in gravi condizioni : Un evento infausto rovinerà la vita di alcuni personaggi di Puente Viejo e a svelarlo sono le anticipazioni de Il Segreto dei giorni 6-7 novembre. Durante le nozze di Fernando e Maria Elena, l'ordigno di Severo esploderà rovinosamente e così quella che doveva essere una vendetta contro Francisca, si trasformerà in una strage di vittime. La deflagrazione, purtroppo, colpirà la povera sposa e i fratelli Maria e Matias Castaneda. Alla luce di ...

Anticipazioni Il Segreto dal 4 al 9 novembre : Elsa lascia Isaac e poi va via per sempre : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica incentrata sulle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Il Segreto che vedremo in onda in prima visione assoluta su Canale 5 dal 4 al 9 novembre 2019. Le trame ufficiali rivelano che ci sarà un vero e proprio colpo di scena clamoroso che accadrà durante il matrimonio tra Fernando e Maria Elena, i quali coroneranno il loro sogno d'amore. E poi ancora vedremo che Elsa prenderà una ...

QUESTA SETTIMANA A IL Segreto - le anticipazioni fino al 9 novembre : Domenica 3 novembre, doppio appuntamento (nel pomeriggio su Canale 5 e in prima serata su Rete 4) con Il SEGRETO. Comincia così una nuova SETTIMANA con la telenovela, ecco le anticipazioni fino a sabato 9 novembre: Durante una riunione dell’associazione femminile si stabilisce di invitare, come relatrice, un’avvocatessa che possa illustrare alle donne del paese i loro diritti. Severo vuole approfittare delle nozze tra Fernando e ...

