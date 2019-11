Il nuovo Xbox Elite Controller Serie 2 è disponibile da oggi

Nessun Battlefield in uscita il prossimo anno. Il nuovo capitolo confermato per PS5 e Xbox Scarlett : Un nuovo capitolo della serie Battlefield è in sviluppo. Durante il recente report finanziario, EA ha confermato che il nuovo gioco Battlefield arriverà su console next-gen e che verrà lanciato prima del mese di marzo del 2022.EA non ha condiviso alcun dettaglio concreto sul nuovo capitolo, ma ha affermato che il titolo "punterà a innovazioni che saranno possibili grazie alle piattaforme di nuova generazione". La società ha anche confermato che ...

Xbox Game Bar - integrato il contatore di FPS con il nuovo aggiornamento : Con l'ultimo aggiornamento per Xbox Game Bar è stata introdotta un'interessante novità, ovvero il contatore degli FPS.Come probabilmente saprete, Xbox Game Bar è un layer integrato nel sistema operativo Win10, e che possiamo attivare semplicemente premendo i tasti "Windows" e "G" contemporaneamente. Ebbene, questa funzione ci da accesso ad una serie di interessanti opzioni come per esempio la possibilità di acquisire o condividere lo schermo, ...

Microsoft annuncia un nuovo sistema per il filtraggio della chat su Xbox One : Microsoft annuncia l’arrivo di nuove opzioni per filtrare i messaggi testuali e in futuro vocali nelle chat Xbox One pubbliche e private, attraverso l’introduzione di un sistema che si prefissa l’obiettivo di combattere il bullismo online. Nuovi filtri per la chat su Xbox One Il nuovo sistema prevede 4 tipologie di filtri che potranno essere selezionati da ciascun giocatore a seconda delle proprie esigenze, e ...

Offerte Batticuore nel nuovo volantino Unieuro : sconti PS4 - Switch Lite e Xbox fino al 6 ottobre : Videogiocatori gioite e mettete mano al portafogli, perché il nuovo volantino Unieuro è pronto a sedurre il vostro animo geek! E lo fa naturalmente con tanti prezzi golosi a sconto, grazie all'iniziativa Offerte Batticuore avviata dalla celebre catena di elettronica di consumo il 4 ottobre. La promozione è valida sia online che nei negozi fisici del franchise, e sarà attiva - stando alle comunicazioni ufficiali - fino a domenica 6 ottobre ...

Il nuovo aggiornamento di PUBG introduce il crossplay tra PS4 e Xbox One : Mentre Fortnite sembra ottenere tutto il merito per aver portato al successo i Battle Royale, bisogna ricordare che prima del gioco di Epic c'era uno sparatutto che ha aiutato a definire il genere, PlayerUnknown's Battleground (o PUBG come viene maggiormente indicato). Il gioco ha ancora un pubblico considerevole, e ora i giocatori console su PS4 e Xbox One potranno giocare insieme grazie all'abilitazione del crossplay tra le due ...

ID@Xbox Game Pass : in programma per oggi un nuovo appuntamento dedicato ai giochi indie in arrivo nei prossimi mesi : L'ID@Xbox Game Pass dell'autunno 2019 è questione di poche ore. oggi, giovedì 26 settembre alle 18 italiane, andrà in onda la nuova trasmissione di Microsoft sul canale YouTube di Xbox, che svelerà alcuni fantastici giochi indie in arrivo su Xbox Game Pass nei prossimi mesi.Potete dunque aspettarvi annunci e Gameplay per giochi di publisher come Devolver Digital, Team 17, Daedalic Entertainment e altri ancora. Non mancheranno interviste con ...

Il nuovo episodio di Inside Xbox andrà in onda a mezzanotte con tantissime novità su Project xCloud - Xbox Game Pass e X019 : Per non lasciare troppo spazio allo State of Play di Sony, anche Microsoft ha in programma per oggi una presentazione dal vivo.Oggi, infatti, andrà in onda un nuovo episodio di Inside Xbox. La compagnia lo ha annunciato a sorpresa poco tempo fa, delineando alcuni degli argomenti di cui si discuterà. Innanzitutto, si parlerà di Project xCloud, il servizio streaming di Microsoft.Ci sarà spazio anche per Xbox Game Pass, anche se questo è ormai ...

Il nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot cavalca verso l’uscita su PS4 e Xbox One : Si chiama Dragon Ball Z Kakarot il nuovo feticcio di tutti i fan di Goku e delle gesta dei Saiyan. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del nuovo videogame dedicato alla longeva saga creata dal mangaka Akira Toriyama, sviluppato dai ragazzi di CyberConnect2 sotto l'occhio vigile del publisher giapponese Bandai Namco. Il team di sviluppo ha intenzione di trascinare tutti gli appassionati in una avventura actionRPG in cui vestire i panni di ...

Gears 5 : una prodezza tecnica che stabilisce un nuovo standard per Xbox One - analisi tecnica : Gears of War 4 ha sancito un punto di svolta per il classico franchise di Microsoft con il nuovo studio, The Coalition, che ha preso le redini dello sviluppo. Al suo debutto, nel 2016, si è rivelato un capitolo meraviglioso per quanto fermamente ancorato al passato. Gears 5, invece, è riuscito a stupirci sotto praticamente ogni punto di vista. Siamo di fronte, infatti, ad una nuova, ambiziosa interpretazione della serie che porta il suo gameplay ...