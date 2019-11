Il nuovo muro col Messico un colabrodo | beffa per Trump Metà degli americani sostiene

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 4 novembre 2019) Altro che impenetrabile. Ilal confine colsarebbe stato piu' volte attraversato negli ultimi mesi da trafficanti di droga o semplici famiglie all'inseguimento dell'American Dream. Per scardinarlo basterebbe una semplice sega elettrica senza fili che in America puo' essere acquistata per meno di 100 dollari in qualunque grande magazzino o rivenditore di ferramenta. A un anno dal voto per le presidenziali una vera e propriaper Donald, che della barriera di acciaio e cemento alla frontiera sudStati Uniti ha fatto il simbolo della sua presidenza e della lotta all'immigrazione clandestina. A costo di prevedere una spesa fino a 10 miliardi di dollari. A denunciare la ripetuta apertura di varchi lungo il, dalla California al Texas passando per l'Arizona e il New Mexico, gli stessi agenti federali. Il Washington Post ha infatti pubblicato un ...

