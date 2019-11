Il Mattino | per il Napoli la vittoria sul Salisburgo vale 12 milioni di euro

“Parla per te”. Mattino 5 - caos tra Alda D’Eusanio e Federica Panicucci. Ma la conduttrice non ci passa sopra : Nella puntata di ‘Mattino 5’ la conduttrice televisiva Federica Panicucci ha deciso di trattare lo spinoso argomento degli eccessivi ritocchi estetici a cui ricorrono persone giovanissime. In collegamento c’era la presentatrice Alda D’Eusanio, la quale ha criticato pesantemente queste scelte dei giovani. Ma gli ospiti in studio sono esplosi. La Panicucci ha fatto da portavoce e le ha riferito che molti le avevano detto che non potrebbe dare ...

Trasporto pubblico al collasso - mercoledì forum al Mattino con Umberto De Gregorio e Valeria Ciarambino : ecco la mail per le domande dei lettori : Nel giorno dell'ennesimo collasso del Trasporto pubblico in Campania, con pendolari e turisti costretti ancora una volta a camminare sui binari per raggiungere la stazione...

Offese a Fedez e Chiara Ferragni per la festa al supermercato - Daniela Martani a Mattino 5 : «Il Pm mi dà ragione - non possono avere solo like» : A Mattino 5 si parla di haters sui social. Ultimo in ordine di tempo è lo scontro tra Fedez, Chiara Ferragni e Daniela Martani. I tre sono finiti in tribunale e l'animalista, ospite in...

Colazione con fibre per riattivare il metabolismo del Mattino : Il pasto più importante del mattino a prima Colazione include l'uso di fibre per riattivare il metabolismo

Il Napoli smentisce Il Mattino : “Falso che Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni” : Il Calcio Napoli smentisce ufficialmente Il Mattino su Haaland – il centravanti del Salisburgo – che sarebbe stato offerto agli azzurri per cinque milioni. Oggi Il Mattino, a pagina 21, ha dedicato ampio spazio all’intervista a Loris Boni (c he i più grandicelli ricorderanno nella Roma e nella Sampdoria. Un titolone a tutta pagina: “Così saltò il colpo Haaland”. Perché oggi, è scritto nell’articolo, Boni fa ...

Mattino : Napoli-Luperto - rinnovo per un anno. Mancano solo gli ultimi dettagli : Complice il forfait dell’ultimo minuto di Manolas, Sebastiano Luperto ha debuttato in Champions contro il Salisburgo. Il difensore ha svolto una prova attenta ripagando la fiducia di Ancelotti, che dal ritiro di Dimaro ha deciso di tenerlo in squadra e di farlo crescere. Ora il Napoli lavora anche al rinnovo del suo contratto, che scade nel 2023. Il Mattino scrive che gli agenti del calciatore sono al lavoro per prolungarlo di un anno. Si ...

Mattino : nessuna trattativa per Ibra al Napoli : Secondo quanto scrive Il Mattino, Ibrahimovic si sarebbe proposto alla Serie A per dare un segnale ai Galaxy. Lo svedese vuole un prolungamento del contratto e anche un suo miglioramento, da qui la pressione sugli americani. Non ci sono ancora stati, infatti, segnali di un rinnovo. C’è un dialogo con il club, ma niente di più. Ecco che, quindi, si aprirebbero delle possibilità per il Napoli di entrare nella corsa per accaparrarsi Ibra, che ...

Moto2 - Risultato prove libere GP Australia 2019 : Martin guida l’assalto KTM - super Bezzecchi. Marini cade nel Mattino : Il venerdì di prove libere del GP d’Australia 2019 di Moto2 ha sorriso alla KTM. La scuderia austriaca, che al termine della stagione ha deciso di ritirarsi dal mondiale della categoria intermedia per concentrarsi solo sulle altre due, ha offerto una solidissima prestazione piazzando ben quattro piloti tra i primi cinque della classifica. Il migliore tempo è andato allo spagnolo Jorge Martin in 1:33.010, davanti al sudafricano e compagno ...

Mattino : Emergenza difesa : Manolas a rischio - Luperto in preallarme : Il Napoli senza Manolas? Secondo quanto riporta l’edizione online de ”Il Mattino”, Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, non ha partecipato al match di Youth League in quanto è stato richiamato da Carlo Ancelotti e messo in preallarme in vista della gara di questa sera contro il Salisburgo. Gaetano, infatti, potrebbe essere destinato alla panchina se Manolas, già vittima di alcuni fastidi fisici nei giorni scorso, non ...

Mattino 5 - Signoretti : 'Vorrei una copertina con la Gregoraci e il nuovo compagno' : Oggi, martedì 22 ottobre, nella nuova puntata di Mattino 5, programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci si è discusso della vita difficile dei vip inseguiti dai paparazzi. Gli ospiti in studio sono stati Maurizio Sorge, Sara Manfuso, Lory Del Santo e Riccardo Signoretti che hanno parlato di una Meghan Markle disperata in quanto non trova nemmeno un momento di privacy e dei vari scoop sulla vita sentimentale di alcuni vip, tra cui ...

Leopolda 10 - lunghe file per la seconda giornata della convention renziana : le persone in coda già dal Mattino : Lunga fila all’esterno della Leopolda per riuscire a partecipare alla giornata clou della kermesse renziana, che sancirà la nascita del nuovo partito Italia Viva. A centinaia sono già entrati nella ex stazione di Firenze, dove stamani si svolgono 53 tavoli tematici coordinati in gran parte da parlamentari o ex parlamentari, come d’abitudine alla Leopolda. “Un abbraccio a chi diceva quest’anno la Leopolda sarà un flop. E due abbracci a chi ...

“Dormivo - ho aperto gli occhi - le sue mani…”. Taylor Mega - confessione choc a Mattino 5. Federica Panicucci impietrita : Taylor Mega continua a far parlare di sé. L’influencer, bersagliata in questi giorni da tutte la parti è tornata a Mattino 5, ospite di Federica Panicucci. L’ultimo in ordine di tempo a scagliarsi contro Taylor Mega era stato Giovanni Ciacci che l’aveva accusato dallo studio di Vite da Copertina, il programma che conduce insieme a Elenoire Casalegno, di essere poco trasparente. Di più, di usare qualsiasi mezzo per arrivare. Il riferimento è alla ...

Taylor Mega a Mattino 5 : In un periodo brutto - ho visto una presenza demoniaca : La puntata di oggi, 18 ottobre, di Mattino 5 si è concentrata sul rapporto tra i vip e l’aldilà e Taylor Mega, ospite del salotto di Federica Panicucci, ha raccontato la sua esperienza con una “presenza demoniaca”. A differenza degli altri presenti in studio, che hanno riportato le loro esperienze di connessione con defunti, la influencer ha rivelato qualcosa di più raccapricciante. “In un periodo buio della mia vita, mi è capitato di vedere una ...

Il Mattino su Di Lorenzo : “Prova di grande personalità. Non tremano le gambe” : Nella vittoria dell’Italia contro il Liechtenstein per 5-0 c’è anche lo zampino di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli ha esordito ieri in Nazionale come titolare e, scrive Il Mattino, dopo un errore all’inizio ha aumentato notevolmente il livello spingendo molto sulla destra. E’ suo l’assist per Belotti. Il quotidiano gli dà 6,5 in pagella. Scrive che ha dimostrato “di avere grande personalità e di ...