Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Sono passati 6 anni da quandofinì a camminare sulle acque per la copertina di Sports Illustrated.parlava del razzismo inquando era all’apice della carriera. Sono passati 6 anni e non èto niente. I fatti di Verona sono ora sulle home di tutti i principali giornali online internazionali, con l’ennesima figuraccia per il calciono. “La cosa scoraggiante è che ancora una volta non cambierà nulla”, scrive in un fondo sulNicky Bandini. Il giornalista inglese ricorda cherientrato inquest’estate, dopo essere stato a Liverpool, Nizza e Marsiglia, si chiedeva se le cose sarebberote. “Spero che l’abbia fatto alcuni passi avanti”, disse dopo aver firmato per il Brescia. Oggi ha avuto la risposta. “Il pensiero disecondo cui non puoi costringere le ...

napolista : Il Guardian: “#Razzismo, ha ragione #Balotelli: in Italia non cambia mai niente” Bandini: “Davvero difficile crede… - gpellegrino55 : @Guardian__Devil @AlexFerrari8336 @DarioNardella @a_meluzzi @Yi_Benevolence @ImJamesTheBond @BarbaraRaval… - sbRocko_ : @903_ff @Agenzia_Ansa @FinallyMario @BresciaOfficial @HellasVeronaFC @SerieATIM Beh certo, anche il Guardian, Sky N… -