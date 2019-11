Il futuro della riabilitazione cardiorespiratoria riparte da Modena

MotoGp – Dall’Igna e il futuro della Ducati : “presto per dire quale pilota resterà. Quartararo e Vianales interessanti…” : Dall’Igna esprime un interessante giudizio di mercato: i complimenti a Quartararo e Vinales, uniti all’incertezza sul futuro dei piloti Ducati, potrebbero aprire scenari accattivanti La stagione di MotoGp sta per terminare e si iniziano a tirare le prime somme in ottica futura. In casa Ducati si punta alla doppietta sul podio, ancora una volta però alle spalle di Marquez. Se Dovizioso ha già archiviato la seconda posizione, ...

L’ultimo paradosso della lotta ai cambiamenti climatici - per un futuro green aumenterà la domanda di metalli e quindi cresceranno le emissioni : Le fonti green di energia sono spesso considerate un elemento fondamentale per ridurre le emissioni di carbonio nell’atmosfera e far così fronte ai cambiamenti climatici, eppure un nuovo studio della Banca Mondiale mette in luce un grande paradosso legato a questo tema. “Gli scenari sul clima e sui gas serra solitamente prestano scarsa attenzione alle implicazioni dei metalli necessari per realizzare un futuro con basse/zero emissioni di ...

Il vero futuro della mobilità? Le auto a guida autonoma : Il vero futuro della mobilità? Le auto a guida autonoma, secondo il 33% dei calabresi, come rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni1, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’automobile Club d’Italia. Oltre a questi, secondo gli abitanti della regione a popolare le strade delle città italiane saranno sempre più auto connesse (32%) cioè in grado di collegarsi a sistemi di monitoraggio dello stile di guida o app per controllo ...

I primi 50 anni di Internet : il CNR racconta passato - presente e futuro della Rete : Il prossimo martedì 29 ottobre Internet compie 50 anni: per celebrarlo, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l’Università di Pisa, in collaborazione con ricercatori del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino, organizzano a Roma – presso la sede centrale del Cnr, p.le Aldo Moro 7, inizio ore 10 – un evento scientifico-divulgativo dedicato ai pionieri della Rete e al futuro della ricerca scientifica in questo settore. ...

F1 - Stefano Domenicali sul futuro della Ferrari : “Può vincere il titolo nel 2020. Leclerc? Pilota straordinario” : Stefano Domenicali ha ancora nel cuore la Ferrari, lui che ha vissuto le pagine più belle della storia in F1 del Cavallino Rampante. Presente nel periodo “schumacheriano”, gestore dalla scuderia dal 2008 al 2014 ed attuale presidente e amministratore delegato della Lamborghini, Domenicali ha valutato le prospettive della Rossa nel campionato. In un anno nel quale le Rosse hanno fatto tanta fatica nella prima parte, salvo ridestarsi ...

Synology svela le strategie per il futuro della gestione del dato all’evento annuale “Synology 2020” : Milano, 23 ottobre 2019 – Synology ha presentato, in occasione del suo evento annuale “Synology 2020”, la nuova piattaforma di data management in grado di integrarsi ancor più facilmente con il suo hardware proprietario. L’appuntamento milanese è stato inoltre l’occasione per svelare l’infrastruttura software e i servizi cloud pensati per (Continua a leggere)L'articolo Synology svela le strategie per il futuro della gestione del dato all’evento ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il nuovo stadio nazionale fra le bellezze della città : simbolo che unisce passato - presente e futuro del Giappone [GALLERY] : A Tokyo sta per essere completato il nuovo stadio nazionale in vista delle Olimpiadi 2020: un simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone e si unisce alle altre meraviglie della città Nel 2020 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla capitale nipponica, sede degli attessimi giochi olimpici. Tra gli interventi messi in atto per rendere l’appuntamento sportivo indimenticabile, sono in fase avanzata i lavori di ...

Due ragazzi cambiano il futuro della neurochirurgia. Quando pensate che l’Italia sia in declino - pensate a loro : Tutte le volte che pensate che l’Italia faccia schifo, che sia un Paese in declino, pensate a una persona. Perché nella nebulosa delle vostre relazioni e conoscenze, ci sarà sicuramente qualcuno che digrigna i denti e diamine ci mette tutto se stesso per migliorare le cose, che ha talento nel suo campo, che non si tira indietro. Il nome mettetelo voi, la storia è la vostra e l’Italia pure. Anche in questa che voglio raccontarvi, scoperta da poco ...

Festival della scienza - ecco il programma su mobilità e futuro del padiglione Go Electric : padiglione Go Electric di Ford a Francoforte (foto: Ford) L’automobile del futuro è elettrica, la città è intelligente e l’economia è circolare: si sviluppa da qui il programma degli eventi che Wired e Ford hanno organizzato per l’edizione 2019 del Festival della scienza di Genova, con una serie di talk, incontri e interviste insieme ai maggiori esperti italiani di mobilità, tecnologia e smart city. Il tutto si svolgerà presso ...

MotoGp - dal futuro di Lorenzo al rinnovo di Marquez : il presidente della HRC esce allo scoperto : Yoshishige Nomura, boss della Honda HRC, ha parlato sia del futuro di Lorenzo che di quello di Marquez, con cui è già partita la trattativa per il rinnovo La stagione ormai volge al termine e, dopo aver già messo in bacheca due titoli mondiali sui tre in palio, la Honda si concentra sulle prossime stagioni. AFP/LaPresse La posizione di Jorge Lorenzo e Marc Marquez appare al momento salda, stando almeno alle parole di Yoshishige ...

Come sarà il futuro della scuola? : Una classe cinese alle prese con robot (foto: Guo Bin/VCG) Negli ultimi due secoli, l’istruzione scolastica è rimasta sostanzialmente uguale. Oggi Come allora, la scuola dell’obbligo si basa su lezioni frontali tenute dai professori che richiedono a tutta la classe di imparare le stesse cose, allo stesso modo e alla stessa velocità. Una soluzione inevitabile, considerando i limiti in termini di tempo e risorse che da sempre affliggono il mondo ...

In Libano la rivolta della "generazione Whatsapp" : "Via i corrotti e ladri di futuro" : Sono scesi in piazza per conquistare un futuro in cui lavoro, istruzione, dignità sociale abbiano diritto di cittadinanza. Come i loro coetanei egiziani, iracheni, tunisini, sono i protagonisti di una rivolta sociale che abbatte le tradizioni appartenenze etnico-religiose, e fa della loro ribellione un fatto generazionale.Lottano contro la corruzione dilagante, contro classi dirigenti vecchie, non solo anagraficamente, che non hanno una ...