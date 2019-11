Il boss Messina Denaro chiamato «San Matteo» nei messaggi audio di Nicosia

Mafia - collaboratore di una deputata di Italia Viva. “Faceva da tramite tra i boss al 41 bis e le cosche. Definiva Messina Denaro il ‘nostro primo ministro’” : Definiva Matteo Messina Denaro , l’imprendibile boss di Castelvetrano, “il primo ministro”. E attraversando la strada che conduce all’aeroporto di Palermo, dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, diceva “È stato un incidente sul lavoro”. E ancora: “All’aeroporto bisogna cambiare il nome. Non va bene Falcone e Borsellino. Perché dobbiamo arriminare (continuare a vedere, ndr) sempre la stessa merda”. ...

Mafia : talpe boss Messina Denaro - da Cassazione no a scarcerazione ex sindaco Vaccarino : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - No alla scarcerazione dell'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino. A deciderlo è la Corte di Cassazione che oggi ha accolto il ricorso della procura della Repubblica di Palermo che aveva impugnato il provvedimento del tribunale del Riesame con cui aveva disposto