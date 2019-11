Il 7 novembre il Lazio onora la grande carriera di Lina Wertmüller e ospita i Premi Kinéo

Lazio-Celtic - Europa League : partita trasmessa in tv su Sky giovedì 7 novembre alle 18 : 55 : La Lazio, dopo aver battuto il Milan nel campionato di Serie A, tornerà in campo per la 4ª giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Celtic, contro cui ha perso 2-1 nel match di andata. I biancocelesti, dopo essere passati in vantaggio con Manuel Lazzari, sono stati rimontati dagli scozzesi con Ryan Christie e Christopher Jullien. La classifica nel Gruppo E vede la squadra di Neil Lennon al comando ...

Lazio Allerta Meteo Arancione 3 novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Lazio ha emesso un avviso di Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica 3 Novembre. I settori interessati da Allerta Arancione sono quelli D, E, F, G. Mentre sui... L'articolo Lazio Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Selezioni Cri per medico e officer (cv 8 novembre) nel Lazio e infermiere a L'Aquila : La Croce Rossa Italiana seleziona profili professionali da assumere in funzione di medico responsabile laureato in medicina e chirurgia, infermiere laureato in infermieristica e officer eventi in possesso del diploma di scuola superiore. Le regioni interessate sono il Lazio e l'Abruzzo. Per le posizioni di medico e infermiere non è previsto nessun termine per la presentazione delle domande. Invece, coloro che ambiscono al posto di officer eventi ...

Previsioni astrologiche novembre - Ariete : relazioni affettive in pole position a fine mese : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dal segno dello Scorpione, dove c'è Mercurio, al segno del Sagittario, dove staziona anche Giove, mentre Venere passerà dal Sagittario al Capricorno, dove troviamo Saturno e Plutone. Marte rimarrà nel segno della Bilancia e Nettuno farà altrettanto permanendo in Pesci. Infine Urano proseguirà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro. Amore Il mese di novembre per i nati ...

Dal 1 novembre le rimodulazioni Tiscali Mobile : approfondimenti sugli aumenti : Le rimodulazioni Tiscali stanno per colpire ancora, questa volta relativamente alla telefonia Mobile. Dal 1 novembre 2019, infatti, gli utenti che hanno attivato entro il 30 aprile 2019 una qualsiasi offerta in commercio da ottobre 2018 verranno purtroppo impattati dalle modifiche unilaterali del contratto. I clienti interessati dovrebbero aver già tutti ricevuto l'SMS informativo (se così non è stato, potreste riceverlo entro il 31 ottobre ...

Purtroppo ufficiali le rimodulazioni Tiscali del 1 novembre : 3 euro in più al mese : Dal 1 novembre 2019 saranno effettive le rimodulazioni Tiscali su alcune offerte di rete fissa. Al momento non è ancora dato sapere quali piani siano stati effettivamente inclusi nelle modifiche unilaterali del contratto (come riportato da 'mondomobileweb.it', il gestore cagliaritano non lo avrebbe specificato all'interno del comunicato ufficiale), che prevedono l'aumento del canone mensile di 3 euro. Se siete stati impattati anche voi, ne ...