Ida Dalser e l' uso politico del manicomio durante il fascismo

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 4 novembre 2019) “Provvedi immediatamente alla liberazione. Bada che mio figlio porta il tuo nome e il tuo sangue e nessuna losca figura ha il diritto di toglierlo. Bada che Benitino è sottoposto ai martiri più inauditi”. Così scriveva, dalin cui era rinchiusa da molto tempo, Idaa Benito Mussolini

salfasanop : RT @mafumi50: Per quelli che mussolini ha fatto anche cose buone - urania2906 : RT @mafumi50: Per quelli che mussolini ha fatto anche cose buone - Cenorava : RT @mafumi50: Per quelli che mussolini ha fatto anche cose buone -