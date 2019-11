I mendicanti che frugano nelle tasche

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Pier Luigi Del Viscovo Una grande cabina armadio: questo è diventato il Paese, in tempi di legge finanziaria. Tutti a infilare le manivecchie giacche, nella speranza di trovare una banconota o anche monete, va bene tutto. Non è più questione di politica. Ormai siamo alla caccia al tesoro, dietro a chiunque abbia sufficiente conoscenza non dell'economia, parola grossa, ma dei soldi, che sappia immaginare dove i cittadini possano avere qualche risorsa cui attingere. La grande tristezza è che i tesoretti sono già stati trovati e prosciugati da tempo. Allora i segugi, pur di tornare col malloppo in bocca, mettono le mani dove non dovrebbero: attaccano il borsellino. Un'immagine squallida e miserabile? La politica non è, dopotutto, redistribuzione delle risorse? Dipende. Se ci fosse un progetto sociale, anche la caccia al tesoro avrebbe un senso. Ma qui navigano a vista, ...

