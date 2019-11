I lavori per la versione PC di Detroit | Become Human sono quasi al termine

Olimpiadi Parigi 2024 : incominciati i lavori per il Villaggio - 3000 alloggi e spesa da 6 - 8 miliardi di euro : Oggi sono incominciati ufficialmente i lavori per la costruzione del Villaggio Olimpico dei Giochi di Parigi 2024. Il governo francese ha fato il via libera al cantiere che sorgerà nel dipartimento Seine-Saint-Denis alle porte della capitale transalpina. I lavori dovrebbero durare tre anni su una superficie di ben 51 ettari per una spesa prevista di ben 6,8 miliardi di euro di cui 1,5 sono finanziati dallo Stato che ha parlato dell’utilità ...

Genova - 8 anni fa l’alluvione : “lavoriamo perché non si ripeta” : “Era il 4 novembre del 2011, quando Genova venne travolta dall’alluvione durante la quale persero la vita 6 persone, tra cui 2 bambine. Oggi, a distanza di 8 anni esatti, la Liguria si sveglia affrontando l’ennesima emergenza meteo. Stamattina sarò a Sestri Levante e a Borghetto Vara, vicino ai sindaci e agli abitanti dei comuni più colpiti da quest’ondata di maltempo. Stringersi a loro e lavorare al massimo per la ...

Bonus casa - come cambiano con la manovra : tutti i nuovi sconti per i lavori di ristrutturazione : Conferma per ecoBonus, Bonus ristrutturazioni e Bonus mobili. Addio al Bonus giardini e arrivo del nuovo Bonus facciate. Ecco come cambiano, con la legge di Bilancio, le detrazioni fiscali per chi decide di effettuare degli interventi all'interno (ma anche all'esterno) della propria abitazione.Continua a leggere

lavori stradali : la responsabilità per esercizio di attività pericolosa : Le strade italiane – è noto – non versano in condizioni particolarmente brillanti. Lo confermano sia le notizie di cronaca legate soprattutto allo stato della rete viaria di Roma capitale sia il numero rilevante di incidenti provocati, in molti altri centri urbani della penisola, dai dissesti del manto viabile. Non passa giorno senza che pedoni, motociclisti e automobilisti incorrano in disavventure causate da strade maltenute oppure oggetto di ...

Pioltello - il pm Lesti : “Nonostante segnalazione degli operai - Rfi programmò i lavori molti mesi dopo. Nel frattempo ci fu il deragliamento” : “L’ipotesi è che ci sia stato un vantaggio patrimoniale nell’operare con condotte omissive”. A dirlo è il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano che, dopo aver coordinato le indagini sull’incidente ferroviario di Pioltello chiuse ieri, oggi ha fatto il punto sull’inchiesta insieme ai rappresentanti di Polizia e Polfer e al collega Leonardo Lesti. “Uno dei profili di colpa più rilevanti – ha raccontato il sostituto procuratore ...

All'asta i tesori di Calisto Tanzi - capolavori battuti per 12 milioni. LE FOTO : Tra i 54 capolavori sequestrati all'ex patron di Parmalat anche un Picasso, battuto a 2,1 milioni. Vendute ai collezionisti anche delle opere di Van Gogh e Cézanne. Tanzi provò a nasconderle in soffitte e cantine appena prima del tracollo finanziario

Tangenziale : “Non ci sono pericoli - i lavori termineranno forse prima di Natale” : “Nessun pericolo, allo stato attuale, sussiste sul versante della sicurezza, anche alla luce delle misure di limitazione della circolazione adottate”. Lo ha chiarito oggi in commissione Infrastrutture del Comune di Napoli Riccardo Rigacci, amministratore delegato della società Tangenziale al centro della bufera traffico che si è scatenata dopo la decisione di chiudere due corsie sul viadotto Capodichino. Rigacci ha parlato ...

Maltempo Veneto : lavori per mezzo miliardo ad un anno dalla tempesta Vaia : Ad un anno dalla tempesta Vaia il Veneto ha messo in piedi un’imponente opera di ricostruzione: al 30 settembre erano circa un migliaio i contratti stipulati, per un totale di 1746 cantieri, corrispondenti ad un importo di lavori che supera i 467 milioni e 910 mila euro. I dati sono stati forniti oggi dal governatore Luca Zaia, commissario delegato per il superamento dell’emergenza. A fare il punto della situazione, a Palazzo Balbi, ...

Cuneo. Partiti i lavori per la realizzazione di un percorso multisensoriale al Parco fluviale : È iniziato nei giorni scorsi il cantiere nell’area del circuito protetto di ciclismo, ex pista artificiale di sci da fondo,

lavori stradali su via Pontina : cantieri all’opera fino all’8 novembre : Roma – Continuano i Lavori di rifacimento della pavimentazione iniziati da Anas sulla via Pontina. A partire da questo 28 ottobre, sarà interessata la carreggiata in direzione Latina, in tratti saltuari (dal km 26,900 al km 60,200). Previsto il restringimento della carreggiata per favorire il regolare svolgimento degli interventi, in cui il flusso veicolare sarà consentito su almeno una corsia. Tra le 9.30 e le 6.30 del giorno successivo ...

Lucas Peracchi a Domenica Live con la madre : “Eva? No querela - ma ho perso dei lavori. Sì al perdono” : Lucas Peracchi da Barbara d’Urso con la madre Bonnie: le news sulla lite con Eva Henger Lucas Peracchi è tornato a Domenica Live per difendersi dalle recenti accuse di Eva Henger, madre della fidanzata Mercedesz. L’ex tronista di Uomini e Donne è apparso nel salotto di Barbara d’Urso con la madre Bonnie, piuttosto infastidita dalla […] L'articolo Lucas Peracchi a Domenica Live con la madre: “Eva? No querela, ma ho ...

Milano - decolla primo volo da Linate. Dopo tre mesi di lavori ha riaperto il city airport : Sono ufficialmente ripartiti all’alba di domenica i decolli dall’aeroporto di Milano Linate, Dopo i primi arrivi di sabato sera, rendendo nuovamente operative anche le partenze dello scalo. Il primo volo decollato dal city airport, il Lufthansa LH279, ha staccato dalla nuova pista alle 6.30 volando verso Francoforte. A bordo una settantina di passeggeri, imbarcati dalla nuova area gate 1-8, felici di poter di nuovo atterrare e ...

Agrigento : in gara lavori per spiaggia Eraclea Minoa : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Potranno partire a breve i lavori per arginare l'avanzare del mare ai danni della splendida spiaggia di Eraclea Minoa, nell'agrigentino. La gara per l'intervento è stata pubblicata dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione sici

Agrigento : in gara lavori per spiaggia Eraclea Minoa (2) : (Adnkronos) - Se andrà a buon fine, la caratterizzazione dei sedimenti marini sarà trasmessa alla commissione Via/Vas dell'assessorato del Territorio e Ambiente per l'immediato via libera. Le analisi già effettuate nel 2008 e nel 2017 avevano sancito l’assenza di tossicità e la compatibilità con le