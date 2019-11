Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Dopo la venue del 2 luglio all'Ippodromo SNAI di Milano, iinper una secondadelEnd Of The Road con il quale salutano il pubblico prima del ritiro ufficiale dalle scene. L'annuncio è arrivato a sorpresa durante una puntata di America's Got Talent, dove la band di Gene Simmons si è esibita per suonare Detroit Rock City e ha rivelato che sono pronte 75 nuove date che li porteranno in Europa. Il 13 luglio, infatti, isbarcheranno all'Arena die bisseranno l'ultimo saluto al Belpaese. Il 25 gennaio la band di I Was Made For Lovin' You ha pubblicatoworld - The Best Ofcome ultima raccolta definitiva di successi, e proprio in quell'occasione ha annunciato il The End Of The Roadai fan che affettuosamente vengono chiamatiArmy: Tutto quello che abbiamo costruito e conquistato nel corso degli ultimi quattro decenni non ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: I @kiss tornano in Italia per il gran tour finale, una data a Verona nel 2020 - OptiMagazine : I @kiss tornano in Italia per il gran tour finale, una data a Verona nel 2020 - BarbaraCaserta : L’ultima volta in Europa, l’ultima in Italia e l’ultimo concerto della carriera dei #KISS -