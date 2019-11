House of the Dragon | l’antica storia dei Targaryen in 5 punti

Fonte : wired

(Di lunedì 4 novembre 2019) A ridosso dell’ultima stagione di Game of Thrones si è parlato molto del futuro del franchise ispirato ai romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George RR Martin, in progetto c’erano cinque spinoff compreso uno che avrebbe seguito le avventure per i mari di Arya e un altro che annunciava già la presenza nel cast dell’attrice australiana Naomi Watts. Di recente è arrivata la conferma della volontà da parte di Hbo, il canale via cavo che ha diffuso la serie negli Stati Uniti (in Italia è stata appannaggio di Sky), di produrreof the, uno spinoff in dieci episodi che ricostruisce la secolare e tumultuosadella Casata dei, di cui gli ultimi discendenti sono stati l’ambiziosa Daenerys e suo nipote Jon Snow. Auspicabilmente, la fonte principale sarà il libro Fire and Blood, pubblicazione di Martin incentrata proprio sulla casata del Drago. Cosa ...

