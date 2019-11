Hollywood Film Awards 2019 | chi ha vestito chi

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Nicole Kidman in LoeweCharlize Theron in Alexander McQueenSienna Miller wearing Cong TriJennifer Garner in Stella McCartneyLaura Dern in MarkarianDakota Johnson in Saint LaurentOlivia Wilde in Michael Kors Renée ZellwegerAlicia KeysViola Davis in Michael KorsCynthia Erivo in Versace Kaitlyn Dever in Monique LhuillierBozoma Saint John in AzeezaJessie Buckley in Simone RochaBlanca Blanco in Christophe GuillarmeQ'orianka Kilcher in Dimitry LoiseauAlma Har'el Pharrell WilliamsAntonio Banderas e Stella BanderasTaron EgertonShia LaBeoufFinn WittrockPark So-dam Debra Martin ChaseLa cosiddetta stagione delle premiazioni, che solitamente ha il suo culmine a febbraio in occasione della cerimonia degli Oscar, è già iniziata: nei prossimi mesi assisteremo a una lunga ed elegantissima serie di tappeti rossi dedicati al mondo del cinema e dello spettacolo, assieme ad alcuni dei gala più patinati. E ...

