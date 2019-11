Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – “Dobbiamol’utilizzo della, è evidente che non possiamo prima applaudire i ragazzi in piazza per l’ambiente e poi non agire”. Lo dice il ministro dell’Economia, Robertoin una intervista al Tg3, osservando che una misura che “disincentiva lamono uso è, poi occorre rimodularla bene e sono pronto a discutere con gli operatori del settore”. L'articolousotaxproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Gualtieri: ridurre uso #plastica monouso, Plastic tax giusta: Roma – “Dobbiamo ridurre l… - Agenzia_Dire : Ridurre l’utilizzo della #plastica monouso. È questo l'obiettivo del ministro @gualtierieurope. -