Gli Stati Uniti hanno avviato formalmente la procedura per uscire dall’accordo sul clima

Rivoluzione neGli Stati Uniti - Roger Penske compra IndyCar Series e Indianapolis Motor Speedway! : E’ in atto una vera e propria Rivoluzione nel mondo del Motorsport degli Stati Uniti. Roger Penske, infatti, tramite la Penske Entertainment Corporation (controllata della Penske Corporation), acquista dalla Hulman&Company la IndyCar Series, l’Indianapolis Motor Speedway e la Indianapolis Motor Speedway Production. Di fatto, questo non solo significa che la famiglia Hulman-George, per la prima volta dal 1945, scompare dalla scena ...

TikTok sotto indagine del governo deGli Stati Uniti : La popolare app TikTok è sotto indagine del governo americano, dopo ZTE e Huawei, tocca ad un’altra azienda cinese nota in tutto il globo essere sotto accusa da parte della Casa Bianca. Il governo americano ha avviato un’indagine di sicurezza nazionale esaminando espressamente l’acquisizione da parte della società cinese dell’app (Continua a leggere)L'articolo TikTok sotto indagine del governo degli Stati Uniti è stato ...

Sostenibilità : daGli Stati Generali alla Green Economy - il piano decennale in 8 punti : Dalla circular Economy alla carbon tax, dai trasporti Green all’eco-innovazione: le proposte per avviare il Green New Deal, che potrebbe portare in pochi anni in Italia circa 200 miliardi di nuovi investimenti e oltre 800mila posti di lavoro, e per affrontare la crisi climatica e raggiungere così gli obiettivi dell’Accordo di Parigi riducendo le emissioni di gas serra a circa 260 milioni di tonnellate entro il 2030, saranno al centro ...

Formula 1 – Gioco di… prestigio neGli Stati Uniti : Vettel fa scomparire il cappellino Mercedes di un bimbo [VIDEO] : Vettel esilarante ad Austin: la scenetta con i due bambini tifosi Mercedes è tutta da ridere E’ terminato ieri, con la vittoria in gara di Bottas e la conquista del titolo Mondiale di Hamilton, il weekend di gara degli Stati Uniti. Un fine settimana da dimenticare per la Ferrari ed in particolar modo per Sebastian Vettel, costretto al ritiro dopo 8 giri dal via. Il tedesco della Ferrari ha comunque trovato un modo per sorridere, sia ...

Perché TikTok rischia di essere bandita daGli Stati Uniti : TikTok (Getty Images) TikTok, l’applicazione di microvideo molto popolare tra i più giovani, rischia di essere messa al bando negli Stati Uniti per via della poca trasparenza che la società ha sulla gestione dei dati degli utenti. L’applicazione è attualmente la più scaricata al mondo ed è la prima ad aver scalzato dalle prime posizioni i giganti Facebook, Instagram e WhatsApp, ma per il governo statunitense potrebbe essere una grave minaccia ...

Luigi Di Maio si auto-elogia : "I politici guardano alle elezioni - Gli statisti alle prossime generazioni" : Luigi Di Maio si dà dello "statista" da solo. Parlando dalla Comau di Shanghai, il ministro degli Esteri si autoincensa per la tassa sulla plastica. "Il dibattito sulla Plastic tax è se farla partire oppure no, se fa perdere voti oppure no", attacca Di Maio: "È uno strumento fiscale per favorire una

Ascolti TV | Domenica 3 novembre 2019. Lo Zecchino d’Oro 18.3% - Le Iene 12.5% - il GP deGli Stati Uniti 8.3% - Fazio 7%-7.8% - La Ragazza nella Nebbia 7.3% : I Ragazzi dello Zecchino D'Oro - Matilda De Angelis Su Rai1 I Ragazzi dello Zecchino d’Oro ha conquistato 4.228.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 L Ragazza nella Nebbia ha raccolto davanti al video 1.624.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 1.795.000 spettatori (7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 7.8% con 1.456.000 spettatori. Su Italia 1 ...

Così la meritocrazia esclusiva ha spaccato in due Gli Stati Uniti : Questo articolo è stato pubblicato sul Foglio Internazionale: ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti “Ci sono almeno due tipi di meritocrazia al momento in America”, scrive David Brooks sul New York Times: “La merit

Ascolti TV | Domenica 3 novembre 2019. Lo Zecchino d’Oro 18.3% - Le Iene 12.% - il GP deGli Stati Uniti 8.3% - Fazio 7%-7.8% - La Ragazza nella Nebbia 7.3% : I Ragazzi dello Zecchino D'Oro - Matilda De Angelis Su Rai1 I Ragazzi dello Zecchino d’Oro ha conquistato 4.228.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 L Ragazza nella Nebbia ha raccolto davanti al video 1.624.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 1.795.000 spettatori (7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 7.8% con 1.456.000 spettatori. Su Italia 1 ...

Di Maio difende la plastic tax : ?"i politici guardano alle urne - Gli statisti alle generazioni" : "I politici guardando alle prossime elezioni, gli statisti guardano alle future generazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, parlando da Shanghai della plastic tax. "Se vogliamo lavorare con serenità al programma di governo - ha sottolineato - dobbiamo guardare alle future generazioni". "La cosiddetta plastic tax prima di tutto una tassa che aiuta l'Italia a convertire la propria produzione e ...

Baseball - Premier12 2019 : il Messico travolge Gli Stati Uniti - Repubblica Dominicana spietata con l’Olanda : Va in archivio la seconda giornata del Premier12 in corso di svolgimento, almeno per il primo dei suoi tre gironi iniziali, a Guadalajara, in Messico, e subito ci sono dei risultati che fanno un certo scalpore, perlomeno nelle dimensioni. Nel match che funge da principale attrazione della giornata, infatti, il Messico mette a ferro e fuoco gli Stati Uniti sommergendoli sotto un 8-2 che matura in particolare nell’ottavo inning. Dopo ...

Julie Andrews : Gli outfit iconici dei film cult avvistati in passerella : Cinderella (1957)Simone RochaMary Poppins (1964)Kate Spade New YorkTutti insieme appassionatamente (1965)agnès b.Hawaii (1966)Alexa ChungIl sipario strappato (1966)ValentinoMillie (1967)BalmainUn giorno... Di prima mattina (1968)BalenciagaOperazione Crêpes Suzette (1970)Thom BrowneVictor Victoria (1982)Ermanno Scervino Pretty princess (2001)Dolce&GabbanaChe mondo sarebbe senza Julie Andrews? Ottantaquattro anni e fa-vo-lo-sa, conquistatrice ...

Formula 1 – Bottas vince ad Austin - ma Hamilton è campione del mondo : la classifica piloti dopo il Gp deGli Stati Uniti : La vittoria al Gp degli Stati Uniti non basta a Valtteri Bottas, Hamilton è sei volte campione del mondo: la nuova classifica piloti dopo la gara di Austin Festa grande in casa Mercedes oggi al Gp degli Stati Uniti: Bottas si è aggiudicato la gara, ma gli applausi sono tutti per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale. Il britannico ha chiuso la sua gara al secondo posto, aggiungendo preziosi punti nella classifica ...

VIDEO F1 - GP Stati Uniti 2019 : le Mercedes taGliano il traguardo di Austin e possono festeggiare : Il Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno ha eletto Valtteri Bottas come eroe di giornata. Il finlandese ha dominato la gara e ha potuto concludere con un ultimo giro davvero in parata. Ultimi chilometri che hanno visto le Frecce d’argento difendersi da Max Verstappen, mentre dopo il traguardo i due piloti della Mercedes hanno potuto festeggiare degnamente. Bottas per il successo di giornata, Hamilton per il titolo iridato. ...