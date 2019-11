Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate | le Frecce Tricolori colorano

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) In occasione deldell’Unità, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a quanti donarono la vita per la Patria al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il Capo dello Stato, al suo arrivo a Piazza Venezia, accompagnato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e dal capo di stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiere e banda. Il presidente ha quindi deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Dopo la rassegna dei Reparti di formazione, è stato intonato l’Inno di Mameli, si è svolta la cerimonia dell’Alzabandiera. Dopo il “Silenzio” si è potuto ammirare il tradizionale passaggioche hanno colorato di verde, bianco e rosso i cieli di Roma. L'articolo ...

MinisteroDifesa : Domani #4novembre vi aspettiamo alle ore 9 per la diretta #streaming della cerimonia all'Altare della Patria #Roma… - MinisteroDifesa : #4novembre in diretta streaming Cerimonia dall'Altare della Patria #Roma - Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata d… - MinisteroDifesa : Tutto pronto in Piazza Venezia per le celebrazioni del #4novembre ???? Giorno dell'Unita Nazionale e Giornata delle… -