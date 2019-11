Genova | 8 anni fa l’alluvione | “Lavoriamo perché non si ripeta”

Genova - neonato morto dopo la circoncisione : chiesti 8 anni per il “santone” : Osas Okundaye, l'uomo nigeriano di 34 anni accusato di avere effettuato l'intervento di circoncisione che ha causato la morte di un neonato lo scorso 2 aprile a Genova, rischia otto anni di carcere. Sei anni di reclusione invece rischiano la mamma e la nonna del piccolo, che richiesero l'intervento.Continua a leggere

Una speranza per Tafida Raqeeb : la bimba di 5 anni potrà essere curata all’ospedale Gaslini di Genova : Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni ricoverata in gravissime condizioni al Royal London Hospital di Londra a seguito di un trauma cerebrale, potrà essere presa in carico dall’ospedale Gaslini di Genova: lo ha deciso l’Alta Corte britannica dopo che i genitori vi si erano rivolti, contro la decisione dei medici di “staccare la spina” alla piccola. Il caso ricorda quello di altri due bimbi, Charlie Gard e Alfie Evans, al ...

Tafida a 5 anni non deve morire : “Non sarà staccata la spina - andrà al Gaslini di Genova” : Un giudice dell'Alta Corte britannica ha stabilito che Tafida Raqeeb, che a 5 anni vive in uno stato di coscienza minima dopo aver subito una delicata operazione al cervello, non deve morire, accogliendo il ricorso dei genitori contro la decisione dei medici del Royal Hospital di Londra di staccarle la ventilazione che la tiene in vita.Continua a leggere

Paura in una scuola media di Genova - cede una finestra in classe : feriti 4 studenti di 13 anni : Quattro studenti di 13 anni della scuola media Rizzo Alessi del quartieri Pegli di Genova, in piazza Bonavino, sono rimasti feriti dopo che una finestra è caduta in classe. Trasferiti al pronto soccorso del Gaslini, le loro condizioni non sono preoccupanti. Avviata un'inchiesta per stabilire come si sia verificato l'incidente.Continua a leggere