Gender pay gap | una donna guadagna 84 centesimi per ogni euro guadagnato da un uomo

Fonte : fanpage

(Di lunedì 4 novembre 2019) Quest'anno inpa l'Equal Pay Day si celebra il 4 novembre in quanto questo sarebbe il giorno in cui le donne smettono simbolicamente di essere pagate rispetto ai loro colleghi maschi per un anno dello stesso lavoro. Fra i Paesipei l'Italia presenta uno dei livelli dipay gap (divario retributivo) più basso: Significa quindi che il nostro Paese sia un modello in quanto a pari opportunità e uguaglianza remunerativa sul lavoro? Non proprio: vediamo perchè.

