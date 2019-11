Gazzetta | il muro del Napoli è crollato | Koulibaly nervoso e spesso indisciplinato

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) La difesa delfa acqua e questa situazione non fa altro che moltiplicare le difficoltà della squadra, scrive ladello Sport. Sono 15 le reti subite fino a questo momento, un risultato che forse lo stesso Ancelotti non aveva messo in cantiere quando aveva promosso a pieni voti il mercato. Si era parlato deldifensivo che avrebbe rappresentato la coppia.Manolas, ma oltre le difficoltà di integrazione tra i due, quello che sta venendo meno e l’apporto del difensore senegalese Problemi di condizione per la preparazione iniziata in ritardo? Potrebbe essere un’attenuante, perché da uno col suo fisico è lecito aspettarsi un rendimento e un atteggiamento diversi. D’altra parte, stiamo discutendo su un giocatore che fino allo scorso mese di maggio nessuno mai si sarebbe azzardato a mettere in discussione. La realtà, tuttavia, racconta di un ragazzo...

Gazzetta_it : RT @pierbergonzi: Fantastico @GannaFilippo nella Coppa del Mondo di Minsk vince la finale e ritocca il record del mondo dei 4km volando in… - PierCardax : RT @I_Repubblica: Per la @Gazzetta_it di oggi, così come per noi del resto, la guerra fredda non è mai finita, il muro di Berlino non è ma… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: .@Bundesliga A 30 anni dalla caduta del Muro, @Berlino torna a dividersi per un derby -