Francia | ladri usano auto come ariete per rubare nella cattedrale di Orolon | patrimonio

(Di lunedì 4 novembre 2019) A molti è parsa quasi un'immagine presa da un film d'azione, perché il colpo, che sembra essere stato studiato alla perfezione dai, ha permesso a un gruppo di criminali, di cui per ora non c'è ancora traccia, di introdursi all'interno di una delle più belle e caratteristiche cattedrali del mondo, utilizzando una delle modalità più "scenografiche" di tutte: un'contro il portone per entrare al suo interno e fare incetta degli suoi oggetti più preziosi. Il fatto è accaduto in, alladi Oloron-Sainte-Marie, nei Pirenei atlantici francesi, dove un gruppo di malviventi ha preso un'mobile e l'ha utilizzataper sfondare il portale della chiesa e mettere a segno un furto risultato subito dopo molto ben riuscito.Secondo quanto riportato da La Stampa, il mezzo era guidato da almeno tre uomini con il volto coperto che poi, successivamente, sarebbero ...

