Formula 1 | Hamilton festeggia sui social il sesto titolo | la dedica di Lewis è commovente

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il pilota della Mercedes ha pubblicato su Instagram un messaggio di ringraziamento dopo la vittoria delmondiale,ndolo a Niki Lauda E’ il giorno di, laureatosi ieri negli Stati Uniti campione del mondo di1 per la sesta volta in carriera, portandosi a meno uno dal record di Michael Schumacher. Photo4/LaPresse Una sensazione pazzesca per il britannico, capace di vincere ben cinque di questi titoli con la Mercedes, formando con il team un binomio davvero pazzesco. Una volta smaltita la sbornia per la festa organizzatagli subito dopo il Gran Premio di Austin, il britannico ha voluto ringraziare tutti suicon un post davvero: “sei volte campione del mondo!! Non riesco a descrivere questa sensazione, ma sicuramente non la dimenticherò mai. Come ogni bambino cresciuto a Stevenage, il mio desiderio era quello di ...

ilPostSport : Hamilton è campione del mondo per la sesta volta in carriera: nella storia della Formula 1 soltanto Michael Schumac… - Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDO x 6! ???????????? Tutti in piedi per Lewis Hamilton, campione in Formula 1 per la sesta volta in carr… - SkySportF1 : ???? Un 2019 da dominatore ?? Il meglio della stagione di #LH44 ? -