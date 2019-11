Formula 1 | GP Usa Leclerc | Non capisco cosa non ha funzionato

Formula 1 - Verstappen accusa la Ferrari di imbrogliare : la replica di Binotto all’olandese è durissima : Il team principal della Ferrari ha risposto alle accuse di Max Verstappen, replicando duramente alle sue parole apparse davvero fuori luogo Il Gran Premio di Austin si conclude con una spiacevole coda polemica, innescata da Max Verstappen subito dopo la conclusione della gara americana, vinta da Bottas davanti a Hamilton. LaPresse Intervistato ai microfoni delle tv olandesi, il pilota della Red Bull ha palesemente accusato la Ferrari di ...

Formula 1 - clamorosa accusa di Verstappen : “le difficoltà della Ferrari? Hanno smesso di imbrogliare” : Il pilota della Red Bull ha attaccato duramente la Ferrari, accusando il team di Maranello di aver imbrogliato finora Max Verstappen entra a gamba tesa sulla Ferrari, accusandola senza peli sulla lingua di aver imbrogliato fino a questo momento per quanta riguarda la potenza della propria power unit. Photo4/LaPresse Un attacco frontale, ‘eseguito’ ai microfoni della tv olandese Ziggo Sport: “è stata una bella gara, ma ...

Formula 1 - Hamilton in ritardo ad Austin : Bottas parte in pole nel Gp Usa : In diretta la gara di Formula Uno del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesima tappa del mondiale di F1 2019. Vettel...

Formula 1 in tv - ad Austin il Gp Usa 2019 : su Sky e Tv8 la gara in diretta : Il programma del weekend per seguire prove, qualifiche e gara in diretta del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesima...

Formula 1 - GP degli USA domenica 3 novembre : qualifiche e gara su TV8 : Dopo il GP del Messico del 27 ottobre (conclusosi con l'ennesima vittoria stagionale di Hamilton), anche in questo fine settimana tornerà l'appuntamento con il mondiale di Formula 1. Nel weekend che va dal primo al 3 novembre, infatti, andrà in scena il Gran Premio degli Stati Uniti; le prime prove libere si disputeranno oggi, venerdì 1 novembre, alle ore 17:00 e alle ore 21:00. La gara invece sarà domenica alle ore 20:10 e sarà trasmessa in ...