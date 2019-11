Firenze | alla Piccola Farmacia Letteraria il biglietto | “Attenzione contiene felicità”

Maltempo Toscana : forti piogge tra Pisa e Firenze - numerosi allagamenti : piogge torrenziali nella notte tra le province di Firenze e Pisa: registrati diffusi allagamenti nei comuni di Fucecchio, Montopoli, Calcinaia, Pontedera e San Miniato. Molte le chiamate giunte alle sale operative 115 dei comandi di Firenze e di Pisa. I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli (Fi) sono stati impegnati per 3 interventi di vuotature di scantinati e cantine, che li hanno impegnati per tutta la notte. Il Comune di Fucecchio ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : anticipi 3ª giornata - sorridono Firenze e Novara : Campionato di Serie A1 femminile: negli anticipi della 3ª giornata sorridono Firenze e Novara, doppio 3-0 ai danni di Perugia e Filottrano Gli anticipi della 3^ giornata del Campionato di Serie A1 femminile si chiudono con un doppio 3-0, a sorridere sono Il Bisonte Firenze, vittoriosa in casa contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia e la Igor Gorgonzola Novara, corsara al Pala Triccoli di Jesi. Domenica alle 17.00 si completerà il ...

Firenze - al Mayer ricostruito un orecchio a un paziente 13enne grazie alla stampante 3D : Una stampante 3D ha permesso ai medici dell’ospedale Mayer di Firenze di ricostruire a un bambino di 13 anni i padiglioni auricolari. È stato il primo intervento in Italia a servirsi della tecnologia in tre dimensioni: il chirurgo plastico, come spiega il Mayer, tramite una tac ha definito la forma esatta delle cartilagini del bambino, affetto da microtia, una malformazione congenita rara che colpisce 5 bambini su 10mila e che non permette ...

Al Meyer di Firenze ricostruito un orecchio a un bimbo grazie alla stampa 3D : Il paziente, 13enne, è affetto da microtia, malformazione congenita rara che colpisce 5 bambini su 10.000, nel suo caso bilaterale, e porta a un'assenza di sviluppo dell'orecchio esterno, il padiglione auricolare

Eccezionale intervento a Firenze : ricostruito l’orecchio a un bambino grazie alla stampa 3D : La stampa 3D ha consentito ai chirurghi del Meyer di ricostruire da zero l’orecchio di un bambino. È la storia di Lapo (nome di fantasia) paziente 13enne del Meyer, toscano, affetto da microtia, una malformazione congenita rara (colpisce 5 bambini su 10.000 nati), nel suo caso bilaterale, che porta a un’assenza di sviluppo dell’orecchio esterno. Il chirurgo plastico del Meyer che lo ha operato ha potuto ricostruire l’orecchio a ...

Renzi - clamorosi ospiti alla Leopolda : i big di Forza Italia a Firenze mentre Berlusconi è a Roma con Salvini : "Un abbraccio a chi diceva che sarebbe stato un flop". Matteo Renzi apre così, con una "pavonata", la decima edizione della Leopolda, la festa "personale" dell'ex premier e soprattutto la prima dopo la scissione dal Pd e la nascita di Italia Viva. Un bagno di folla talmente entusiasmante, suggerisce

Amici Celebrities - Ciro Ferrara arriva in ritardo di tre ore alla semifinale : “Si è addormentato sul treno e si è svegliato a Firenze” : Ciro Ferrara è uno dei concorrenti del nuovo talent di Canale 5 Amici Celebrities, la cui semifinale va in onda stasera, mercoledì 16 ottobre. E proprio in vista della semifinale, l’ex calciatore è stato protagonista di un aneddoto divertente che gli è costato però ore di ritardo alle prove del programma. “Mentre si dirigeva negli studi romani poco prima della semifinale del programma, ha preso il treno da Napoli ma si è addormentato ...

Firenze - Hamdan il musulmano innamorato di Gesù laureato alla facoltà teologica grazie ai soldi della curia : “Forte segnale di dialogo” : Lo colpì molto il suo compagno di stanza all’ospedale di Prato: non faceva che leggere la Bibbia. Lui, Hamdan Al Zeqri, era un giovane musulmano venuto in Italia nel 2004 dallo Yemen martoriato dalla guerra per curarsi le ossa portandosi dietro un corpo ferito da una mina italiana e una grande fede in allah. Però quel cristiano pratese lo superava in passione religiosa. Dirà qualche anno più tardi: “Quell’uomo è diventato un amico e la sua fede ...

Firenze : Salvini - ‘è la città di Oriana Fallaci non di Richard Gere’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Il sindaco di Firenze ha tanto tempo libero per dare premi agli attori. Il solito provincialismo, che c’entra Richard Gere con Firenze? Se dico Firenze penso a Oriana Fallaci, non a Richard Gere”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo Firenze: Salvini, ‘è la città di Oriana Fallaci non di Richard Gere’ sembra ...

Firenze : sequestrati dalla Finanza cellulari - computer e pen drive di Tiziano Renzi : Alcuni telefoni cellulari, il personal computer, diverse pen drive. È quanto la Guardia di Finanza di Firenze ha sequestrato a Tiziano Renzi lo scorso 3 ottobre, quando le Fiamme Gialle si sono presentate nella sua villa di Rignano su ordine della Procura del capoluogo toscano, dove dall’inverno scorso Renzi senior e l’immobiliarista Luigi Dagostino sono iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di traffico di ...

Tim Cook a Firenze : combattere le fake news fa bene alla libertà : Il ceo di Apple è intervenuto al Teatro Odeon a Firenze davanti a una platea di studenti partecipanti alla nuova edizione del progetto «Il Quotidiano in classe» dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori presieduto da Andrea Ceccherini

Firenze - gli ex scali ferroviari vinti dalla speculazione. Altro che interesse pubblico : di Roberto Budini Gattai* Della vendita degli ultimi otto ettari delle Officine Grandi Riparazioni ferroviarie (ex Ogr) ha scritto recentemente Antonio Fiorentino nella quarta scheda della ricca inchiesta A chi fa gola Firenze?, pubblicata su questo blog. Da molti anni le aree ferroviarie sono sottoposte a dismissioni e programmi di vendita, guidati da “Master plan” sempre in corsia preferenziale e sempre un po’ segreti. Ovunque – ...

Firenze. Il set e la scena : con Zeffirelli alla scoperta dell’arte dello spettacolo : Dal mese di ottobre prende il via il programma di appuntamenti dedicati all’arte dello spettacolo di Franco Zeffirelli dal titolo

Firenze sotto choc : due ventenni trovati morti un hotel vicino alla stazione centrale : Due ragazzi trovati morti nel Grand hotel Minerva in centro a Firenze. Le vittime sono due fratelli belgi di 20