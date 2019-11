Fiorello con il suo show quotidiano inaugura la nuova Rai Play

Domenica In - irruzione a sorpresa di Fiorello e la Venier si commuove con Boldi : Tante emozioni nella puntata di oggi di Domenica In . Mara Venier porta a casa un altro pomeriggio pieno di divertimento, ricordi, ospiti ma anche qualche lacrimuccia. L’avvio è scoppiettante e a sorpresa, come può esserlo solo l’arrivo in studio, a sorpresa, dell’uragano Fiorello. In splendida forma, dimagrito, carico e prontissimo a ritornare in tv e su internet con il suo nuovo show “W RAI Play”, la sua breve presenza riesce a dare un avvio ...

Sanremo 2020 : con Amadeus anche Fiorello - Clerici e Benigni? : Gli inizi a DeejayIl boom con KaraokeIl FestivalbarIl Festival di SanremoLa rinascita a MediasetIl Galà della PubblicitàBuona DomenicaMatricoleTu può fa' l'hollywoodianoLo sbarco in Raiil ritorno a SanremoLa radioIl passaggio a Sky#IlPiùGrandeSpettacoloDopoIlWeekEndL'Edicola FioreGli amici veri si vedono nel momento del bisogno, specie quando il palco dell’Ariston chiama ed è necessario trovare una formula in grado di rivitalizzare il ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2020 - con Amadeus e Fiorello anche Clerici e Benigni? : Un Festival di Sanremo nel segno della coralità e di... Lucio Presta. Infatti, secondo quanto apprende Blogo, insieme al direttore artistico e conduttore Amadeus non ci saranno soltanto Fiorello e Jovanotti (lo showman lo ha confermato ufficialmente lunedì scorso lanciando Viva RaiPlay), ma anche due altri nomi forti, una big della televisione e un grande del cinema. Si tratta, stando alle nostre fonti, di Antonella Clerici e di Roberto ...

Fiorello a Blogo : "Ho paura di fare flop con Viva RaiPlay" (VIDEO) : (video in arrivo) "Non sono qui per portare i giovani su RaiPlay. I giovani arriveranno da soli quando si accorgeranno che anche Rai è una piattaforma importante. Il cast sarà giovane, mentre io sono abbastanza informato sui social, da 11 anni sono in rete, seguo abbastanza i movimenti. Cercherò di mettere a frutto la mia esperienza decennale". Fiorello lo ribadisce a margine della lunga conferenza stampa - per alcuni tratti trasformatasi in uno ...

Fiorello torna con il suo show su Raiplay ma già pensa a Sanremo : “Ci sarò - con Amadeus e Jovanotti” : Fiorello si prepara a sbarcare su Raiplay dal prossimo 4 novembre con il suo nuovo show, “Viva Raiplay“. Dopo un lungo tira e molla con Viale Mazzini, lo showman siciliano ha firmato oggi il contratto che lo riporta in Rai, anni dopo il successo dei suoi primi programmi, ufficializzando così anche la sua presenza al Festival di Sanremo 2020. “Ci sarò e spero di fare una bella serata insieme ad Amadeus e Jovanotti“, ha ...

Viva RaiPlay su Rai1 - la conferenza stampa con Fiorello : "Sarò sicuramente a Sanremo con Amadeus" : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Viva RaiPlay, il nuovo show di Fiorello che sarà proposto in anteprima su RaiPlay e su Rai1 dal 4 all’8 novembre alle 20.30. Il programma sarà poi disponibile dal 13 novembre in esclusiva su RaiPlay ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.30 e su Rai Radio2 ogni sabato e domenica. TvBlog seguirà l'incontro con la stampa in tempo reale.prosegui la letturaViva ...

Rai : con Fiorello al via VivaRaiPlay : 13.08 Presentando nella storica sede di Via Asiago il nuovo programma di Fiorello, l'ad Salini parla di "una nuova era del servizio pubblico". Con VivaRaiPlay, spiega, "si dà il via all'alfabetizzazione digitale",in una Rai "che rischia e innova, e su questo va giudicata". Il nuovo show live di 6 settimane è"una cosa inedita" e "un momento di discontinuità", "esploriamo al massimo le potenzialità Rai. In Fiorello ho trovato voglia di fare, ...

Viva RaiPlay su Rai1 - la conferenza stampa con Fiorello : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Viva RaiPlay, il nuovo show di Fiorello che sarà proposto in anteprima su RaiPlay e su Rai1 dal 4 all’8 novembre alle 20.30. Il programma sarà poi disponibile dal 13 novembre in esclusiva su RaiPlay ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.30 e su Rai Radio2 ogni sabato e domenica. TvBlog seguirà l'incontro con la stampa in tempo reale.prosegui la letturaViva RaiPlay su Rai1, ...

Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello : trama - cast - anticipazioni : E' la storia di un uomo comune, il motorista nautico Marco Merani, improvvisamente coinvolto in un'operazione di polizia...

Viva Raiplay - Fiorello per sbaglio 'spoilera' i contenuti della seconda puntata : Cresce l’attesa per la partenza del nuovo progetto di Fiorello, ma soprattutto per ciò che lo showman siciliano proporrà. Il fischio d’inizio di Viva Raiplay è fissato per il 4 novembre, con la prima settimana che vedrà una messa in onda in contemporanea anche su Raiuno.Tante le ipotesi e pochi gli spunti offerti dai numerosi promo che stanno inondando tv e social in queste settimane. Qualche indizio sui contenuti potrebbe però arrivare da ...