Finale Fed Cup 2019 | Australia-Francia | il calendario completo Programma | orari e tv

Tennis - Finale Fed Cup 2019 : le convocate di Australia e Francia. Mladenovic e Garcia nella tana di Barty - Tomljanovic e Stosur : Sono state diramate le convocate di Australia e Francia per la Finale di Fed Cup in programma il 9 e 10 novembre alla RAC Arena di Perth. I due capitani non giocatori, Alicia Molik per la squadra padrone di casa e Julien Benneteau per quella ospite, hanno scelto cinque giocatrici a testa per quella che è l’ultima Finale della competizione prima di una riforma che la porterà a ritrovarsi con un format che fa un po’ il verso, con ...

10 volte Roger - Basilea festeggia il suo Re! Federer supera De Minaur in Finale e tocca la doppia cifra nel torneo di casa : Roger Federer domina la finale di Basilea superando in due set Alex De Minaur: il campione svizzero alza al cielo il 10° trofeo davanti al pubblico di casa Doveva essere una festa ampiamente annunciata e così è stato. Alex De Minaur non fa scherzi, Roger Federer domina la finale dell’ATP di Basilea. Sospinto dal pubblico di casa, Roger Federer chiude in bellezza una settimana straordinaria nella quale non ha perso nemmeno un set: la ...

ATP Basilea – Federer stende Tsitsipas : il ‘Re’ è in Finale nel torneo di casa per la 15ª volta : Roger Federer supera Stefanos Tsitsipas e accede alla finale dell’ATP di Basilea: il tennista svizzero all’ultimo atto del torneo di casa per la 15ª volta in carriera Roger Federer si conferma a dir poco straordinario. Il campione svizzero raggiunge la finale dell’ATP di Basilea per la 15ª volta nella sua carriera. Il numero 3 del mondo riesce ad avere la meglio sul giovane e talentuoso Stefanos Tsitsipas, numero 7 al ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer batte Stefanos Tsitsipas e va in Finale - dove trova Alex De Minaur : Nella seconda semifinale dell’ATP 500 indoor di Basilea disputata oggi Roger Federer ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 20 minuti di gioco il greco Stefanos Tsitsipas raggiungendo per la quindicesima volta la finale del torneo di casa sua e domani andrà alla caccia del successo numero 103 in un evento del circuito maggiore ATP, il decimo nella città svizzera. Un break per set a favore di Federer che dopo aver già avuto tre possibilità per ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2019 : forfait di Stan Wawrinka per un problema alla schiena - Roger Federer direttamente in semiFinale : Poco dopo il termine del suo vittorioso (e lottato) match di secondo turno contro l’americano Frances Tiafoe, Stan Wawrinka annuncia il proprio ritiro dal torneo ATP 500 di Basilea. La motivazione risiede in un dolore alla schiena già presente e lamentato dallo svizzero in maniera più importante nel corso dell’ultimo game del suo incontro, vinto in 2 ore e 32 minuti per 6-3 3-6 7-5. La conseguenza di ciò è che Roger Federer non ...

ATP Shanghai – Federer si ferma ai quarti : Zverev vola in semiFinale : Zverev vola in semifinale al torneo ATP di Shanghai: Federer eliminato ai quarti di finale Si ferma ai quarti di finale il percorso di Roger Federer al “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Dopo l’eliminazione di Novak Djokovic, anche il tennista svizzero deve arrendersi: è Zverev dunque a ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Roger Federer vola ai quarti di Finale - David Goffin spreca di tutto nel primo set : Roger Federer si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai per la quinta volta in carriera. Lo svizzero batte il belga David Goffin per 7-6(7) 6-4, ma rischia tantissimo nel primo parziale, in cui deve annullare cinque set point e in quattro occasioni viene letteralmente omaggiato del salvataggio dal numero 14 del ranking ATP. Il numero 3 del mondo aspetta ora il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il russo ...

ATP Shanghai – Roger Federer agli ottavi di Finale : Ramos sconfitto al tie-break del secondo set : Roger Federer stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: il tennista svizzero supera Albert Ramos-Vinolas in 2 set Basta 1 ora e 26 minuti a Roger Federer per staccare il pass degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista svizzero, numero 3 del monto e testa di serie numero 2 del torneo asiatico, si è sbarazzato in due set di Albert Ramos-Vinolas, sconfitto con il punteggio di 2-6 / 6-7 (5-7). ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Roger Federer batte Ramos in due set e approda agli ottavi di Finale : Missione compiuta per Roger Federer nel suo esordio nel Masters 1000 di Tennis a Shanghai (Cina). Il campione svizzero (n.3 del mondo), vincitore del torneo asiatico in due circostanze, si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.46 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (5) in 1 ora e 26 minuti di partita. Un buon primo parziale quello disputato da Roger e poi qualche difficoltà in più nel secondo ma comunque vittoria per lui e ottavi di ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata Finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 4-5 - lo svizzero serve per restare nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Doppio fallo di Isner 15-15 Ace di Isner confermato dal Falco 0-15 Velenosa risposta di dritto di Federer, non sa cosa farsene Isner e mette la palla in rete 5-5 Prima vincente di Federer che tiene il servizio 40-0 Sbaglia con il dritto Isner 30-0 Prima al corpo vincente di Federer 15-0 Notevole volée bassa di rovescio di Federer in allungo 4-5 Isner, gran smorzata di dritto con cui ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata Finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 3-4 - l’americano salva due palle break nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Non controlla la risposta Isner 15-0 Tanto per non esser da meno, ace di seconda di Federer 3-4 Isner, si salva con la seconda l’americano dopo un game assai complesso Vantaggio Isner, non controlla il passante lungolinea di rovescio Federer 40-40, 2a parità: Isner inserisce la modalità “servizio incontrollabile”, annullata la palla break Vantaggio Federer, PALLA break: ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata Finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 2-3 - equilibrio assoluto nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto a rete di Isner 15-15 Ace esterno di Isner 0-15 Doppio fallo di Isner 3-3 Due ace a game ormai per Federer, che tiene anche questo turno di battuta 40-0 Dritto incrociato vincente di Federer 30-0 Servizio e volée bloccata di dritto di Federer men che perfetta, Isner spedisce il dritto in rete 15-0 Risolve subito con il servizio Federer 2-3 Isner, bordata terrificante di ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata Finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 - lo svizzero vince il primo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SET FEDERER: in 31 minuti lo svizzero concretizza il proprio vantaggio 40-15 DUE SET POINT FEDERER: grande punto dello svizzero che lo chiude con il contropiede di dritto 30-15 Sbaglia il serve&volley Federer 30-0 Ancora una gran prima di Federer 15-0 Buona prima e chiusura agile di dritto di Federer 5-4 Federer, Isner risponde alla chiamata a rete con il dritto che conclude il game. ...