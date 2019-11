Festa del cinema di Roma 14 – Judy

I Ragazzi dello Zecchino d’Oro : su Rai1 la fiction sulla nascita della baby maniFestazione : I Ragazzi dello Zecchino d'Oro A poco più di un mese dalla sessantaduesima edizione de Lo Zecchino d’Oro, in programma dal 4 al 7 dicembre prossimi con la conduzione di Antonella Clerici, la celebre manifestazione canora dedicata ai bambini approda su Rai1 protagonista del film tv I Ragazzi dello Zecchino d’Oro. Il tv movie, in programma questa sera alle 21,30, è prodotto da Rai fiction e Compagnia Leone Cinematografica, casa di ...

Libia - Festa della Marina : l'Italia consegna dieci nuove motovedette : Sabato scorso a Tripoli, nella base di Sitta. Promesse dall'ex ministro Salvini a luglio scorso, i libici ne prendono possesso proprio nel giorno della scadenza del Memorandum

Perché il 4 novembre è la Festa delle forze armate : Il 4 novembre in Italia si festeggia il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle forze armate. La data è stata scelta per commemorare l'entrata in vigore, il 4 novembre del 1918, dell'Armistizio di Villa Giusti siglato nella tenuta del conte Vettor Giusti del Giardino, a Padova, dall'Italia e dall'Impero austro-ungarico. L'atto, con il quale termina ufficialmente la Prima Guerra Mondiale, consente agli italiani di rientrare nei territori ...

4 Novembre - Festa delle Forze Armate : 8.40 Oggi 4 Novembre si celebra il Giorno dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Omaggio all'Altare della Patria alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella accompagnato dalle massime autorità. In piazza Venezia,un enorme bandiera avvolge la facciata Palazzo Bonaparte. Le frecce tricolori concluderanno la maniFestazione. Grande attenzione alla giornata nella programmazione di tutte le reti Rai con collegamenti ...

F1 Lewis Hamilton Campione del Mondo - la Festa nel paddock e l’esultanza con la Mercedes : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera, il britannico ha concluso il GP degli USA al secondo posto e ha così potuto festeggiare il titolo iridato con due gare di anticipo visto che il compagno di squadra Valtteri Bottas non può più colmare il distacco. Il pilota della Mercedes si è portato così a una sola lunghezza dalla storico record di Michael Schumacher e il suo entusiasmo al traguardo è stato davvero ...

4 Novembre : a Venezia e Treviso solenni alzabandiera per la Festa delle Forze Armate : Venezia, nov. (Adnkronos) - Saranno anche quest'anno molto articolate, e diffuse su tutto il territorio, le iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Lunedì 4 Novembre: a Venezia, alle 10.15, in piazza San Marco, cerimonia dell'al

La Festa in piazza della camorra - l'ira del presidente dell'Antimafia : «Inaccettabile» : «camorra e neomelodici. Quello tra certe espressioni canore e camorra è un rapporto spesso perverso, in cui si consolidano nel tempo coaguli di ambiguità che vanno sciolti. Quanto...

A trent'anni dalla caduta del muro - Berlino si veste a Festa : Il 9 novembre del 1989 fu un giorno storico e indimenticabile che cambiò le sorti di milioni di tedeschi dell’Est, portò alla riunificazione della Germania, ridisegnò l’Europa e contribuì fortemente alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. E’ la data della caduta del muro di Berlino, quel muro di cemento, di fili spinati, di torrette, che dall’agosto del 1961 separava una città, ...

VIDEO Alex Marquez campione del mondo - il fratello Marc si scatena : Festa grande in famiglia : Alex Marquez vince il suo primo titolo in Moto2 e può partire la festa al termine del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto2. Tra chi ha preso d’assalto il pilota spagnolo direttamente in pista, c’è anche il fratello Marc, che riMarca una doppietta storica per la famiglia. Due piloti entrambi campioni del mondo. Andiamo a rivedere i festeggiamenti al termine della corsa di Sepang. VIDEO: I FESTEGGIAMENTI DEI Marquez ...

La Festa in piazza della camorra : show e fuochi d'artificio - così il boss riafferma il potere : fuochi d'artificio, musica neomelodica, folla in strada. La scena di giovedì scorso, nella zona popolare dei «600 alloggi» a Monterusciello, è un deja vu senza fine....

Amazfit GTS sarà una delle star della Festa dei single - in programma l’11 novembre : Amazfit GTS, uno degli smartwatch più desiderati dagli utenti, è in preordine su Gearbest, dove può essere acquistato nella colorazione nera, la più elegante. L'articolo Amazfit GTS sarà una delle star della festa dei single, in programma l’11 novembre proviene da TuttoAndroid.

Halloween - Festa da 9 miliardi di $ negli Usa per l’economia in attesa del Natale : Ben sette americani su dieci hanno celebrato Halloween, spendendo in media 86 dollari ciascuno. Halloween è diventato sempre più un primo termometro della salute dell’economia di Natale, che quest’anno sembra pronta a dar prove di solidità

Elezioni Emilia-Romagna - Salvini a Parma : centinaia di maniFestanti contro il leader della Lega : Matteo Salvini è in Emilia-Romagna per aprire la campagna elettorale per le regionali del prossimo 26 gennaio. Uno schieramento di forze di polizia in tenuta antisommossa ha presidiato il centro di Parma dove a poca distanza l'uno dall'altro si sono svolti il comizio del leader della Lega e una contromanifestazione di esponenti di sinistra.Continua a leggere