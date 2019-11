Ferrari - Nuova trimestrale da record

F1 - GP Messico 2019 : la nuova griglia di partenza dopo la penalità a Verstappen. Leclerc in pole position - Vettel 2° : prima fila Ferrari! : Charles Leclerc scatterà dalla pole position in occasione del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà domenica 27 ottobre sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il monegasco partirà davanti a tutti grazie alla penalità di tre posizioni inflitta a Max Verstappen che non ha alzato il piede dall’acceleratore in regime di bandiera gialla per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche. prima fila tutta ...

Zlatan Ibrahimovic - su Instagram la nuova Ferrari da 1 milione e mezzo di euro : Cosa c'è di meglio di una bella Ferrari come regalo di compleanno? Per informazioni chiedere a Zlatan Ibrahimovic, che per i suoi 38 anni, compiuti lo scorso 3 ottobre, si è messo in garage una supercar di Maranello in serie limitata. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy (una squadra del campionato americano MLS) ha acquistato una Ferrari Monza SP2 e ne ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo semplicemente «Happy ...

F1 - GP Messico 2019 : nuova saga della rivalità Leclerc-Vettel. Gerarchie ormai estinte in casa Ferrari : La stagione 2019 di Formula 1 è entrata nella fase conclusiva con un titolo iridato costruttori già assegnato per il sesto anno consecutivo alla Mercedes ed un Mondiale piloti ormai saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, il quale potrebbe laurearsi sei volte campione del mondo già nel prossimo appuntamento di Città del Messico con tre round d’anticipo. Per quanto riguarda la Ferrari le ultime quattro tappe saranno utili specialmente per ...

Nuova illuminazione LED firmata Disano per lo stadio Ferraris : Lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova è uno degli impianti sportivi che ha fatto la storia del calcio italiano. Inaugurato nel 1911 nel quartiere Marassi, nel 1933 fu intitolato a Luigi Ferraris capitano del Genoa, caduto nella Prima Guerra Mondiale. È il più antico stadio italiano per il calcio ancora funzionante. Nel corso degli anni […] L'articolo Nuova illuminazione LED firmata Disano per lo stadio Ferraris è stato realizzato da Calcio ...

Ferrari Purosangue - Leiters : “sarà diverso dagli altri suv e avrà una piattaforma nuova” : La speranza degli appassionati, nonché dei suoi futuri e facoltosi proprietari, è che sia “Purosangue” di nome e di fatto: si parla del suv Ferrari, il primo nella storia della Scuderia, fortemente voluto dal compianto Sergio Marchionne. Il modello, conosciuto internamente col codice di “175”, è uno dei 15 nuovi veicoli che a Maranello sono pronti a portare sul mercato da qui al 2023, nell’ambito di un piano di espansione dell’offerta (e dei ...

Charles Leclerc. È lei la nuova fidanzata del Ferrarista Charles Leclerc : mora da togliere il fiato - ha già conquistato tutti : Che Charles fosse un ragazzo dal grandissimo talento lo si era intuito prestissimo, dai primi risultati. Un anno importante quello che volte al termine per luj. I primi mesi sotto le insegne del Cavallino gli hanno fruttato 4 pole position, 7 podi e due vittorie: Il 1° settembre in Belgio diventando il più giovane pilota Ferrari di sempre a vincere un Gran Premio. La settimana successiva a Monza, riportando la vittoria della Ferrari al GP ...

FOTO Charles Leclerc ha una nuova fidanzata : chi è la bellissima Charlotte Siné? Mora mozzafiato per il Ferrarista : Charles Leclerc avrebbe una nuova fidanzata. Il pilota della Ferrari, reduce dal secondo posto a Singapore dopo le due vittorie consecutive raccolte a Spa e a Monza, starebbe facendo parlare di sé ancora fuori dalla pista. L’indiscrezione è stata raccolta in esclusiva da Oggi, il settimanale parla della nuova ragazza del monegasco: si tratterebbe di Charlotte Siné, figlia di Emmanuel cioè il direttore generale del Société des Bains de Mer ...

VIDEO F1 - le novità della Ferrari per il GP Singapore : nuova ala anteriore e nuovo muso : La Ferrari ha portato un’ala anteriore completatamente modificata, a metà del naso tra i due piloni ed è comparso un profilo orizzontale. Si aumenta così la portata d’aria sotto la scocca. Di seguito il VIDEO con le novità portata dalla Ferrari a Marina Bay per il GP di Singapore che si correrà nel weekend. VIDEO novità Ferrari GP Singapore F1 2019: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Ford vs Ferrari : una nuova pellicola mette in scena la grande sfida del ‘66 : Un film, diretto da James Mangold e in arrivo nei cinema il 14 novembre, sul mondo della corse ma anche e soprattutto sul rapporto prima di stima reciproca e poi di profonda amicizia tra il pilota Carroll Shelby e il designer Ken Miles