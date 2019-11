Ferrari - A Roma l' ultimo lancio dell' anno

Con Ferrari e Angelo Perrone torna a Roma la “dolce vita” - : Roberta Damiata Evento per i 90° anno del brand Ferrari, trecento ospiti che per una notte hanno fatto rivivere a Roma i fasti della dolce vita È tornata la dolce vita a Roma almeno per una sera, e senza scomodare matrimoni reali che scelgono la capitale per risplendere ancora di più. Ci ha pensato il press agent Angelo Perrone organizzatore dell’evento Memorabilia, che apre i festeggiamenti per il 90° anno della scuderia del ...