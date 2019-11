Farmaco per l’Herpes ritirato dalle farmacie INFO e DETTAGLI

Farmaco per la Cura dell’Herpes Simplex ritirato dalle farmacie. Ecco i lotti e info : La Società Fidia Farmaceutici, informa di aver attivato un richiamo volontario, a scopo precauzionale, della specialità medicinale ACICLIN. Il provvedimento per problemi di frantumazione delle compresse in fase di estrusione dal blister.Continua a leggere

Un luminare dichiara che le multinazionali del Farmaco bloccano le ricerche perché conviene prescrivere la chemioterapia : Un tema da sempre discusso che conosce molto bene chi, purtroppo, combatte quotidianamente con il tumore; chemioterapia si , chemioterapia no. I dubbi sulla validità della chemioterapia li abbiamo un po’ tutti ma quando a mettere la pulce nell’orecccio è un luminare forse crollano i dubbi e rimangono solo le certezze. Il Prof. Ermanno Leo è un oncologo conosciuto a livello mondiale che ha fatto una dichiarazione molto forte: “sui ...

Alzheimer - Farmaco sperimentale che frena il declino : Nella lotta contro l’Alzheimer potrebbe far presto la sua comparsa un’arma in più. L’azienda farmaceutica Biogen sta infatti per richiedere alla FDA l’autorizzazione per l’utilizzo del farmaco sperimentale Aducanumab. Quando lo si nomina, si inquadra un anticorpo in grado di agire in maniera diretta contro la proteina tossica beta-amiloide, considerata da sempre tra le principali responsabili del morbo di ...

Terapie Farmacologiche : all’ospedale Mauriziano di Torino al via sperimentazione su deprescrizione ed armonizzazione : E’ partita all’ospedale Mauriziano di Torino una sperimentazione sulla deprescrizione ed armonizzazione delle Terapie farmacologiche, su iniziativa del Direttore generale dottor Maurizio Dall’Acqua, sui pazienti cosiddetti “fragili”, in ambito nefrologico, onco-ematologico ed internistico. Questi pazienti corrono il rischio della multiprescrizione, giacché molti di loro, su consiglio di specialisti medici differenti, fanno uso ...

Agenzia italiana del Farmaco ritira da mercato medicina per acidità di stomaco : contiene cancerogeni : L'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti del Farmaco Zantac 150 mg 20 compresse perché contenente ranitidina, una sostanza considerata cancerogena. Il Farmaco è utilizzato in Italia per curare il reflusso gastroesofageo.Continua a leggere

Ritirato Farmaco con ranitidina - per impurità cancerogena. Usato per il reflusso gastroesofageo. : Roma – A seguito di comunicazioni successive da parte della ditta BB FARMA S.r.l., relative alla presenza di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA), appartenente alla classe delle nitrosammine, riscontrata nel principio attivo ranitidina, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di un farmaco. Nello specifico si tratta del medicinale ...

I ricercatori del Boston Children’s Hospital hanno creato un Farmaco per una sola persona : E’ una novità assoluta: un farmaco per una sola persona. Per la prima volta i ricercatori del Boston Children’s Hospital

Zaray Coratella - la bambina morta per un intervento al femore. "Mancavano termometro e Farmaco salvavita" : “In sala operatoria non c’era il termometro né il farmaco salvavita”. Sono questi i deficit organizzativi dell’ospedale che secondo il Tribunale di Bari hanno portato all’aggravarsi delle condizioni cliniche e poi alla morte di Zaray Tatiana Coratella, la 12enne deceduta il 19 settembre 2017 all’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari dopo un intervento al femore. A riportarlo è ...

Altroconsumo : “Bene apertura istruttoria Antitrust su Farmaco Leadiant” : Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – L’Agcm apre l’investigazione sul caso Cdca Leadiant, farmaco per la cura della xantomatosi cerebrotendinea, una rarissima malattia metabolica cronica, per cui il farmaco è indispensabile, salvavita, senza sostituti. Lo rende noto Altroconsumo che aveva segnalato l’azienda per abuso di posizione dominante sul mercato italiano. Cdca Leadiant è un farmaco a base di acido ...

La nonna di Mila Makovec - la bimba del Farmaco "su misura" : "I coetanei vendono biscotti e limonate per aiutare mia nipote" : Mila non ha ancora 9 anni, ma già combatte contro una malattia molto rara, così rara che per lei gli scienziati hanno creato un farmaco “su misura”. Il male che affligge la bambina si chiama morbo di Batten e oggi ne parla al Corriere della Sera la nonna di Mila, Jeanie Nichols Makovec.″È cominciato quando Mila aveva 3 anni: i piedi ruotavano verso l’interno e lei inciampava. Pensavamo che fosse ...

Scienziati creano un Farmaco per una sola paziente : Mila - 8 anni - ha una sindrome rarissima : Gli Scienziati americani hanno creato un farmaco per trattare una sola paziente, una bambina di 8 anni con una sindrome rarissima. Si ritiene che il medicinale, descritto sul ’New England Journal of Medicine’, sia il primo personalizzato per una malattia genetica: le terapie contro il cancro Car-T, sebbene ‘ad personam’, non possono essere considerate farmaci. Con un pizzico di ironia, ma anche di speranza, il team ...

