Fantasma di Lady Diana spaventa la Regina Elisabetta | il rito per allontanare la sua

(Di lunedì 4 novembre 2019) Kenneth Rose, esperto reale deceduto nel 2014, non ha portato con sé nella tomba i segreti più scabrosi della Royal Family: di recente, come anticipa il Daily Mail, infatti, sono stati pubblicati e diffusi i suoi diari, dove tra le altre cose, ha reso noto un inquietante episodio che coinvolse lae ildi. Tutto risale al 2011, quando sua Maestà si recò nell’amatissima residenza invernale di Sandringham e venne informata che “alcuni servitori si erano lamentati del fatto che una stanza fosse infestata e non volessero lavorarci”. A svelare questo misterioso retroscena allo scrittore Rose ci ha pensatoPrue Penn, dama di compagnia dellaMadre. Ecco cosa fece laper risolvere l’inquietante questione del castello infestato.

