Famiglia | giovedì in Università Cattolica lezione aperta su adozioni 2

Famiglia : giovedì in Università Cattolica lezione aperta su adozioni : Milano, 4 nov. (Adnkronos) - L'Università Cattolica organizza giovedì prossimo 7 novembre una lezione aperta sulle adozioni e gli aiuti possibili alle famiglie adottive. Alla lezione aperta 'Legami adottivi alla prova: accompagnare le famiglie per prevenire esiti fallimentari', in largo Gemelli 1 a