Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia 

Fonte : agi

(Di lunedì 4 novembre 2019) Con il passaggio a Brescia,- campione del mondo 2006 - ritroverà la Serie A. Per l'nato a Roma da genitori abruzzesi è la prima occasione su una panchina della massima serie dopo le esperienze di Bari e Verona. Da giocatore invece ha giocato in massima serie con le maglie di Perugia, Palermo, Inter e Juventus. L'eroe di Berlino, uno dei principali artefici di quella coppa del Mondo, sostituirà Eugenio Corini sulla panchina delle Rondinelle. I due sono stati compagni di squadra nel Palermo tra il 2004 e il 2006 ai tempi del Palermo. Dopo i play-off raggiunti con il Bari in Serie B nel 2017 e l'esperienza negativa con il Verona la scorsa stagione,ha la sua grande chance. In Puglia allenò i galletti per 46 volte con una media di poco superiore ad 1,60 punti a partita. Meno bene a Verona, dove in 36 partite chiuse ...

SkySport : ? #UltimOra #Brescia ? Fabio #Grosso sarà il nuovo allenatore ? Contratto fino a giugno con opzione salvezza… - carlolaudisa : Un campione del mondo per il #Brescia. Fabio #Grosso si libera dal #Verona ed e’ pronto a firmare sono a giugno per Cellino - DiMarzio : Fabio #Grosso arrivato a #Brescia per definire e firmare il contratto con il @BresciaOfficial @SkySport -