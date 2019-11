Ex Ilva | ecco la lettera d’addio di ArcelorMittal | “Impatto dirompente dall’eliminazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel rispetto dell’applicabile normativa amministrativa e penale”. Con due paragrafi Am InvestCo Italy, il veicolo utilizzato daper l’acquisto, spiega il principale motivo dell’abbandono delle aziende dell’ex gruppoacquisite nel 2018. E se lo Stato dovesse fare muro, l’azienda si dice pronta ad aprire una causa per arrivare alla rescissione del contratto. Le sei pagine ai commissari ...

